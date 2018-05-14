İlçe 5 ay onu aradı... İşte sebebi

Demre’de küçükken boynuna takılan tasmanın, yıllar geçmesiyle birlikte boynunu sıkması üzerine acı çekmeye başlayan siyah bir köpek, sokakta bağırarak kaçmaya başladı. Canı yanan köpeği fark eden vatandaşlar aylarca köpeği yakalamaya çalıştı. Bir anda tüm ilçenin gündemi haline gelen köpek, sonunda Barış Kapar isimli bir genç ile 4 arkadaşı tarafından üstüne örtü atılarak yakalanabildi.

Boğazındaki tasmanın etiyle birleştiğini gören Kapar ve arkadaşları, hemen köpeği alarak Kaş ilçesindeki veterinere götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan hayvana operasyon yapılarak tasma çıkartıldı, ardından ilaç tedavisi uygulandı. Bir hafta boyunca veterinerde tutulan şansız köpeğe Türkçesi şanslı olan Lucky ismi verildi. Daha önce insanlardan sürekli kaçan Lucky, artık hayatını kurtaran insanlara güvenmeye başladı ve kaçmıyor.

“Tasmayı kesmek için günlerce elimizde bıçakla peşinden koşturduk”



Köpeğin yaklaşık 5 aydır Demre sokaklarında kaçtığını belirten Barış Kapar, “Demre’nin resmen gündemi bu köpek olmuştu. Herkes yakalayıp o tasmayı çıkarmak istiyordu ama kimse yakalayamadı. Tasmayı kesip onu kurtarmak için elimizde bıçaklarla günlerce koşturduk. Sonunda yakalayıp veterinere götürdük. O artık sağlıklı bir köpek ve insanlara güveniyor. Artık kimseden kaçmayacak” dedi.



Tedavisi tamamlandıktan sonra Lucky’nin eve dönüş yolculuğunun videosunu çeken Gizem Evsen isimli bir öğretmen, şanslı köpeğin geçici bakımını üstlendi.

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