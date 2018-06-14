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    İlber Ortaylı köye yerleşti! İşte o ev...

    Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)
    14.06.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde içinde köy evi bulunan 850 metrekare arsa ile 8 dönümlük bir arazi satın aldı. Prof. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.

    Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayvalık ilçesi Bağyüzü köyünden 1 yıl önce 8 dönüm araziyle, içinde bir köy evi bulunan 850 metrekare bir arsa satın aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, evi restore ettirdi. Bir yıl süren çalışmaların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Ortaylı, dün akşam restorasyonu biten taş evde köylülere ve yakınlarına iftar verdi.

    İlber Ortaylı köye yerleşti İşte o ev...

    İftara, Prof. Dr. Ortaylı’nın yakın arkadaşı olan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer de katıldı. Prof. Dr. Ortaylı, Gençer ile köy hayatı üzerine sohbet etti. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ramazan Bayramı sonrasında Bağyüzü köyünde kendisine ait restore ettirdiği taş evde daha fazla zaman geçireceğini söyledi.

    İlber Ortaylı köye yerleşti İşte o ev...
    İlber Ortaylı köye yerleşti İşte o ev...

    Etiketler: Balıkesir , son dakika , haberler
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