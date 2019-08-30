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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.08.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı

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İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı

Ünlü Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Manisa'nın Kırkağaç ilçesini ziyaret ederek, geçtiğimiz aylarda ilçede 125 bin TL'ye satın aldığı 10 dönümlük zeytinliği gezdi. Ortaylı, beraberinde getirdiği 10 Moskova Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisine zeytinliğinde yetişen ürünlerden ikram etti. 

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta Akhisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Kırkağaçlı iş adamı ve ATB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ok, ATB Meclis Başkanı Bahattin Alkın ve çok sayıda Kırkağaçlı tarafından karşıladı.

Rus Türkolog Polya Anna ve beraberindeki 10 Moskova Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi ile birlikte Kırkağaç’a gelen Ortaylı’ya Kırkağaçlılar büyük ilgi gösterdi. Ortaylı, Kırkağaç’ın Öveçli Mahallesinde 125 bin TL'ye satın aldığı 10 dönümlük zeytinlik arazisini gezdi ve tarlasında yetişen ürünleri beraberindekilere ikram etti. Ortaylı ve Rus Türkoloji öğrencileri, Öveçli Mahallesinde bulunan köy kahvesinde bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan bir sofrayla karşılandı.

Ünlü yazara, Kırkağaç’ta yetişen zeytinden elde edilen yağın duyusal analizleri, aroması, polifonileri ve karakteristik özelliği hakkında bilgi verildi. Ortaylı ve beraberindekiler, daha sonra Kırkağaç’ın Bakır Mahallesinde bulunan bin 657 yaşındaki tarihi zeytin ağacını ziyaret ettiler.

Daha sonra Ortaylı, Akhisar ilçesine geçerek burada bulunan zeytin müzesini ve tarihi Thyateira'yı gezdi. 

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