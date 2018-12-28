İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından 32 yaşında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.
32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.
1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle