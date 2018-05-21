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    İlber Ortaylı: 'Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek...'

    AA
    21.05.2018 - 07:35 | Son Güncelleme:

    Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu yönündeki iddialar için, “Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir” dedi.

    Prof. Dr. Ortaylı, Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunca düzenlenen “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferansta konuştu. 

    Chicago Kültür Merkezi'ndeki tarihi Preston Bradley salonunda gerçekleşen konferansı çoğunluğu ABD’de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti. Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı.

    İlber Ortaylı: Fatihin Hristiyan olduğunu iddia etmek...Ortaylı konferansa, dün hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis’i anarak başladı. Lewis’in, görüşleri ve yaptığı benzersiz çalışmalarıyla tarih dünyası için çok önemli bir kayıp olduğunu vurgulayan Ortaylı, ünlü tarihçinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddettiği için Ermeni cemaati ile çatıştığını hatırlattı.

    İlber Ortaylı: Fatihin Hristiyan olduğunu iddia etmek...
    Konferansta 15. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde ve dünyada hakim olan siyasi ve kültürel yapı hakkında bilgiler veren Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in sahip olduğu yetenekleri anlattı.

    Konuşmasında bazı çevrelerce ortaya atılan Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu iddialarına da yanıt veren Ortaylı, “Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir.” şeklinde konuştu.

    İlber Ortaylı: Fatihin Hristiyan olduğunu iddia etmek...
    Dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Ortaylı için konferansın ikinci bölümünün sonunda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü 21 Mayıs olan Ortaylı, kürsüye getirilen pastanın mumlarını söndürdükten sonra kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla fotoğraf çektirdi.

    İlber Ortaylı: Fatihin Hristiyan olduğunu iddia etmek...
    Ortaylı, “Konferansa olan ilgi çok hoşuma gitti. Sağ olsunlar. Fırsat bulsam daha sık gelmek isterim ama çok uzak maalesef.” ifadesini kullandı.

    İlber Ortaylı gibi büyük bir ismi Chicago’da ağırlamaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Başkonsolos Umut Acar da “Sayesinde Chicago’da adeta bir Türk günü ve keyifli bir tarih sohbeti yaşadık” dedi.

    Ortaylı’nın; bilgisi, entelektüel seviyesi ve kendine özgü anlatımıyla her görüşten insanın saygı ve sevgi beslediği çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Acar, “43 yıl aradan sonra Chicago’ya tekrar gelişinde ona refakat etmek, 43 yıl önce gezdiği yerleri birlikte dolaşıp, fotoğraf çektirmek büyük zevk ve ayrıcalıktı. Kendisinin 71. yaşını da birlikte kutladık. Kendisine sağlıklı nice yıllar diliyoruz” diye konuştu.

    Etiketler: Prof. Dr. İlber Ortaylı , gündem
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