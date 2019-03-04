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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.03.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

İlber Ortaylı: 'Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz

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İlber Ortaylı: 'Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi." dedi.

Ortaylı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen Çanakkale Zaferi Konferası'nda yaptığı konuşmada, Mersin'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

18 Mart'taki Çanakkale Deniz Zaferi'ne değinen Ortaylı, düşman donanmasının Gelibolu'dan geçerek İstanbul'a gelip işi bitirmeyi hedeflediğini belirtti.
Nusret Mayın Gemisi tarafından o gece mayın döşendiğini hatırlatan Ortaylı, şöyle konuştu:

"Savunma bizim işimiz. Alman generaller Türk ordusunun başında bir bela. Bunların bazıları daha akıllıca adamlardır. Yabancı orduların komutanlarına orduyu teslim etmek çok akıllı bir iş değildir. Ön tarafta Fransızlar, 'Efendim biz kıyıları, Geliboluyu döveriz, siz ilerlersiniz, karaya da siz çıkarsınız.' dediler. Bayıldılar buna ama iş öyle olmadı. Fransız donanması çok ağır kayıplar verdi. 3 gemi tamamen saf dışı kaldı. Elizabeth bile yara alıp çekilmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 'Çanakkale geçilmez' lafı oradan kaldı. Çanakkale geçilmez' lafını diyen biz değiliz. İngiliz Harp Kabinesi buna karar verdi, 'Gelibolu ve Dardanel' geçilmez dendi."

Ortaylı, denizdeki savaşın ardından kara hücumlarının yaşandığını, o dönemde "Almanlar bunlara kazdırdı" diye söylentilerin de yayıldığını aktardı.
"Bu Alman'ın kazanacağı bir şey değil." diyen Ortaylı, bunun büyük bir savaş olduğunu vurguladı.

Ortaylı, "Birinci harpte bunun gibi bir savaş örneği Fransa ve Rusya'da kısmen görülür. İkinci harpte daha fazla vardır ama savaşı çıkaran ve çok kuvvetli görülen Almanya'da böyle bir gazi şehir yok. Çanakkale bütün doğu ve batı dünyasında çok önemli bir safahattır. Türk imparatorluğunun bir parça düzgün bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece dayanıklı ve tahammüllüdür." diye konuştu.

Mersin'in önemine de değinen Ortaylı, Atatürk'ün sık sık kenti ziyaret ettiğini dile getirdi.

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