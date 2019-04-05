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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.04.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

İlayda’yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı

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İlayda’yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Turhan Bey Ortaokulu öğrencisi Lara İlayda Gören, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Gazi Turhan Bey Ortaokulu'nda eğitim gören Lara İlayda Gören, 15 gün önce arkadaşları ile bahçede oynarken bayılarak Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İlayda Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Lara İlayda Gören dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sınıf arkadaşları oturduğu sırasının üzerine karanfiller ve fotoğrafları ile son kez süsledi.

İlayda’yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı
Sınıf arkadaşlarından Zeynep Pilevne, “Arkadaşımız çok iyidir hiçbir kötülüğü yoktur, her teneffüs bizimleydi. İstediğimiz bir şey olunca hep yapıyordu, bizi hiç kırmıyordu, bizim İngilizce çevirilerimizi hep o yapıyordu. Benim için 2 sayfa çeviri yapmıştı istediğimiz hiçbir şeyi kırmıyordu geri çevirmiyordu. O bizim canım arkadaşımızdı" dedi.

İlayda’yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı
Nehir Aybek de, “Birlikte bir sürü şey yaptık, her teneffüs birlikteydik. Onu çok seviyoruz daima kalbimizde olacak” diye konuştu.

İlayda’yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı

Ailesi ile birlikte oturdukları evin bahçesine son kez getirilen İlayda'nın tabutunun üstüne mezun olacağı okulun cübbesi ve kepi sarıldı.

Lara İlayda Gören, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demirtaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.

İlayda’yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı

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