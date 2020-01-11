İlayda isminin anlamı nedir? İlayda ne demek?

İlayda ismi su perisi anlamına gelmektedir. Kız çocuklara verilen İlayda ismi su perisi olarak tanımlanmaktadır. Türkçe kökenli bir isim olan İlayda ismi tek başına ya da farklı bir isimle birlikte kullanılabilmektedir. İlayda ismi İlayda nur olarak ta yaygın olarak kullanılmaktadır.

İlayda Ne Demek?

İlayda kelime anlamı su perisi olarak açıklanmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan isim sözlüğünde de şu perisi anlamına geldiği belirtilmektedir. Yine isim sözlüğünde Türkçe kökenli bir kız ismi olduğu da açıklanmaktadır.

İlayda İsminin Karakter Özellikleri

En belirgin özelliği titiz ve plâncı olmasıdır. Disiplinlidir ve yaşamın her alanında plânlı olmayı alışkanlık haline getirmiştir. İleriyi görmek isteyen yapısı nedeni ile ani gelişmelerden hiç hoşlanmaz. Duygusal yönü baskın olarak hissedilmektedir. Yetenekli ve sanatsal alanlarda başarılı olması ile dikkat çekmektedir.

Hassas kırılgan bir yapıya sahiptir. Buna rağmen hırslıdır. Hırsı ve azmi ile büyük güçlüklere karşı savaşır ve başarıyı elde eder. Zorluk karşısında pes etmek yerine yeni çıkış kapıları ve hedefler belirlemeyi çok sever.