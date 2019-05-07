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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.05.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

İlanlar astılar, cami hoparlörlerinden anonslar yaptılar... Başak her yerde aranıyor

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İlanlar astılar, cami hoparlörlerinden anonslar yaptılar... Başak her yerde aranıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki duyma ve konuşma engelli genç kızı arama çalışmaları sürüyor. Bir yandan jandarma ve AFAD ekipleri arazi araması yaparken diğer yandan ilçe genelinde yer alan reklam panolarına ilanlar asılarak ve cami hoparlörlerinden de anonslar yapılarak arama çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz 1 Mayıs günü akşam saatlerinde Önerler Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı kaydedilen ve o andan itibaren bir daha kendisinden haber alınamayan Başak S. (16) adlı kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Sosyal medyada son günlerde hakkında sıkça paylaşım yapılan konuyla ilgili olarak ünlü isimler de hem sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor hem de Çorlu’ya gelerek arama çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Bu isimlerden biri de önceki gün Çorlu’ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk oldu.

Önerler Mahallesi’ne gelen Şentürk, “Öncelikle ilgilenecek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başak 16 yaşında kızımız kaybolmuştur. Duymuyor ve konuşamıyor. Derdini bu açıdan anlatması imkansız. Görenlerin ya da duyanların, bir şekilde haberdar olanların en yakın karakola başvurmalarını insanlık namına rica ediyorum” dedi.

Genç kızın Çorlu’dan Önerler Köyü'nden kaybolduğunu dile getiren Şentürk, “Bu civarlarda gerekli aramalar yapılıyor. Ancak konunun nasıl geliştiğini bilemediğimiz için insaniyet namına, insanlık namına herkesin hassasiyet göstermesini istiyorum. Evladımızın hem duymuyor hem de konuşamıyor olması da ayrıca bizi bu konuda daha hassas olmak için mecbur bıraktı. İnsanların bu konuda biraz hassas davranıp bize yardımcı olmalarını tekrar tekrar insanlık namına rica ediyorum” diye konuştu.

Kayıp kızı arama çalışmaları devam ediyor.

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