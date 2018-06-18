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    İlahiyat fakültesini yasa boğan ölüm

    DHA
    18.06.2018 - 21:30 | Son Güncelleme:

    KARAMAN'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Sultan Söylemez, memleketi Mersin’in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

    Dün saat saat 21.15 sıralarında Gaziantep-İzmir seferi yapan Özkaymak firmasına ait İbrahim Çıkaran yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Karaman'daki Sertavul geçidinde yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması nedeni İle virajı alamayıp devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 40 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerden Sultan Söylemez için memleketi Mersin’in Mut İlçesine bağlı Fakırca Mahallesinde bugün ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

    BAYRAM ZİYARETİNE GELİYORDU

    Genç kızın babası Hasan Söylemez, kızının kendilerini bayram ziyaretine geldiğini söyledi.

    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Sultan Söylemez'in aynı fakültede yüksek lisans yaptığı, Ramazan Bayramı için Muta geldiği belirtildi. Üç kız kardeşten en büyüğü olan Söylemezin okul giderlerini karşılamak için İzmir'de vekil öğretmenlik yaptığı, bugün de sınavının olduğu öğrenildi. Söylemez, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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