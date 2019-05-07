İl il sahur saatleri... 2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur vakitleri
2019 Ramazan İmsakiye bilgileri, ramazan ayının gelmesi ile beraber vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getirip iftarını yapan vatandaşlar, 81 ilin imsakiye bilgilerini ve sahur saatlerini merak edip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı saatler doğrultusunda araştırıyor. Peki, sahur saat kaçta yapılacak? İşte, 2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur saatleri ile ilgili bilgiler.
Ramazan ayının ikinci gününü geride bırakmamızın ardından, tüm yurtta vatandaşlar sahur ve imsakiye vakitleri ile ilgili bilgileri internet üzerinden araştırmaya başladı. Diyanet, resmi internet sitesi üzerinden il il sahur saatleri ile ilgili bilgileri daha önce yayımlamıştı. Peki, sahur saat kaçta? İşte, Diyanet'in yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi ve sahur ve iftar saatleri...
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ:
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:05
|05:47
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:51
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:54
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ:
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:57
|05:35
|12:50
|16:41
|19:55
|21:27
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:55
|05:34
|12:50
|16:42
|19:56
|21:28
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:53
|05:33
|12:50
|16:42
|19:57
|21:30
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:52
|05:32
|12:50
|16:42
|19:58
|21:31
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:50
|05:31
|12:50
|16:42
|19:59
|21:33
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:49
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:34
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:47
|05:29
|12:50
|16:43
|20:01
|21:36
ADANA İÇİN SAHUR SAATLERİ:
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:59
|05:32
|12:40
|16:27
|19:39
|21:05
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:58
|05:31
|12:40
|16:27
|19:40
|21:06
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:56
|05:30
|12:40
|16:28
|19:41
|21:08
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:55
|05:29
|12:40
|16:28
|19:42
|21:09
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:54
|05:28
|12:40
|16:28
|19:42
|21:10
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:52
|05:27
|12:40
|16:28
|19:43
|21:11
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:51
|05:26
|12:40
|16:28
|19:44
|21:12
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ:
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:26
|06:01
|13:13
|17:02
|20:15
|21:43
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:25
|06:00
|13:13
|17:02
|20:16
|21:45
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:23
|05:59
|13:13
|17:03
|20:17
|21:46
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:22
|05:58
|13:13
|17:03
|20:17
|21:47
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
TRABZON İÇİN SAHUR SAATLERİ:
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|07 Mayıs 2019 Salı
|03:24
|05:06
|12:23
|16:15
|19:30
|21:05
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:22
|05:05
|12:23
|16:16
|19:31
|21:06
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|03:21
|05:03
|12:23
|16:16
|19:32
|21:08
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:19
|05:02
|12:23
|16:16
|19:33
|21:09
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:17
|05:01
|12:23
|16:17
|19:34
|21:11
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:16
|05:00
|12:23
|16:17
|19:35
|21:12
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:14
|04:59
|12:23
|16:17
|19:36
|21:14
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz;
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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