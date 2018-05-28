İl il iftar ve sahur saatleri | 2018 Ramazan imsakiyesi

Bugün Ramazan'ın on üçüncü gününü idrak eden vatandaşlar, iftar saati araştırmalarına başladı. Yaşadıkları şehirlerde akşam ezanının saat kaçta okunduğunu ve iftarın ne zaman açıldığını merak eden vatandaşlar, bir yandan iftar için hazırlık yaparken bir yandan da Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesine göre 28 Mayıs iftar saatlerini sorguluyor. İftar saatlerinin yanı sıra sahur saatleri de merak edilen diğer bir konu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve il il tüm Türkiye iftar saatleri...

İL İL İFTAR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2018 Ramazan imsakiyesine göre, 28 Mayıs 2018 tarihinde akşam ezanı İstanbul'da 20:33'de okunacak ve İstanbullular orucunu açacak, ülkemizin başkenti Ankara'da iftar 20:15'de yapılacak. Oruç ibadetini yerine getiren İzmirliler ise iftarını saat 20:33'de yapacak.

Ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan vatandaşlar da Ramazan ayı için özel olarak hazırlanmış 2018 Ramazan İmsakiyesi sayfamızdan, bulundukları şehirlerde iftara ne kadar kaldığını geriye sayım sayacı ile takip edebilir.

İL İL İFTAR VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İL İL SAHUR SAATLERİ

Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, iftarın ardından sahur saatlerini de sorgulama başladı. İşte il il sahur saatleri... Diyanet İşleri Başkanlı tarafından yayınlanan 2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğu şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

SAHUR SAATLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.