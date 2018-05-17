İl il iftar vakitleri... İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? 2018 Ramazan imsakiyesi

İftar saati bilgisi, Ramazan'ın ikinci gününde oruç tutmaya devam eden vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan'ın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye orucunu tutmaya başladı ve iftar saatini büyük bir sabırla bekliyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da oruçlu olan milyonlarca vatandaş ise İstanbul'un iftar saati bilgisini araştırıyor. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar vakitleri ve 2018 Ramazan imsakiyesi.
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İSTANBUL İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1439
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:52
|05:39
|13:06
|17:01
|20:22
|22:01
|2 Ramazan 1439
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:50
|05:38
|13:07
|17:01
|20:23
|22:03
|3 Ramazan 1439
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:49
|05:37
|13:07
|17:02
|20:24
|22:04
|4 Ramazan 1439
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:47
|05:36
|13:07
|17:02
|20:25
|22:06
|5 Ramazan 1439
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:46
|05:35
|13:07
|17:02
|20:26
|22:07
|6 Ramazan 1439
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:45
|05:34
|13:07
|17:02
|20:27
|22:09
|7 Ramazan 1439
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:43
|05:34
|13:07
|17:03
|20:28
|22:10
|8 Ramazan 1439
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:42
|05:33
|13:07
|17:03
|20:29
|22:12
|9 Ramazan 1439
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:41
|05:32
|13:07
|17:03
|20:30
|22:13
|10 Ramazan 1439
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:39
|05:31
|13:07
|17:04
|20:31
|22:14
|11 Ramazan 1439
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:38
|05:31
|13:07
|17:04
|20:32
|22:16
|12 Ramazan 1439
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:37
|05:30
|13:07
|17:04
|20:32
|22:17
|13 Ramazan 1439
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:36
|05:29
|13:07
|17:04
|20:33
|22:18
|14 Ramazan 1439
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:35
|05:29
|13:07
|17:05
|20:34
|22:20
|15 Ramazan 1439
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:34
|05:28
|13:08
|17:05
|20:35
|22:21
|16 Ramazan 1439
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:33
|05:28
|13:08
|17:05
|20:36
|22:22
|17 Ramazan 1439
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:32
|05:27
|13:08
|17:05
|20:36
|22:23
|18 Ramazan 1439
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:27
|13:08
|17:06
|20:37
|22:24
|19 Ramazan 1439
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:30
|05:27
|13:08
|17:06
|20:38
|22:25
|20 Ramazan 1439
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:29
|05:26
|13:08
|17:06
|20:39
|22:27
|21 Ramazan 1439
|5 Haziran 2018 Salı
|03:29
|05:26
|13:09
|17:07
|20:39
|22:28
|22 Ramazan 1439
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:28
|05:26
|13:09
|17:07
|20:40
|22:29
|23 Ramazan 1439
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|24 Ramazan 1439
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:27
|05:25
|13:09
|17:07
|20:41
|22:30
|25 Ramazan 1439
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:31
|26 Ramazan 1439
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:26
|05:25
|13:09
|17:08
|20:42
|22:32
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1439
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:25
|05:25
|13:10
|17:08
|20:43
|22:33
|28 Ramazan 1439
|12 Haziran 2018 Salı
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:43
|22:34
|29 Ramazan 1439
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:25
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:34
|30 Ramazan 1439
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:24
|05:24
|13:10
|17:09
|20:44
|22:35