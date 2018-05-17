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    İl il iftar vakitleri... İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? 2018 Ramazan imsakiyesi

    Hürriyet Haber
    17.05.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, Ramazan'ın ikinci gününde oruçlarını tutmaya devam ediyor. Sabırla ezan vaktini bekleyen vatandaşlar, 'İftar saat kaçta açılacak?' sorusunu soruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre İstanbul ve tüm illerin 2018 Ramazan imsakiyesi belli oldu. İşte, tüm illerin iftar vakitleri ve 2018 Ramazan imsakiyesi.

    İftar saati bilgisi, Ramazan'ın ikinci gününde oruç tutmaya devam eden vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulanmaya devam ediyor. Bereket ve rahmet ayı olan Ramazan'ın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye orucunu tutmaya başladı ve iftar saatini büyük bir sabırla bekliyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da oruçlu olan milyonlarca vatandaş ise İstanbul'un iftar saati bilgisini araştırıyor. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İşte il il iftar vakitleri ve 2018 Ramazan imsakiyesi.

    İL İL 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL İmsakiye

    Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    1 Ramazan 143916 Mayıs 2018 Çarşamba03:5205:3913:0617:0120:2222:01
    2 Ramazan 143917 Mayıs 2018 Perşembe03:5005:3813:0717:0120:2322:03
    3 Ramazan 143918 Mayıs 2018 Cuma03:4905:3713:0717:0220:2422:04
    4 Ramazan 143919 Mayıs 2018 Cumartesi03:4705:3613:0717:0220:2522:06
    5 Ramazan 143920 Mayıs 2018 Pazar03:4605:3513:0717:0220:2622:07
    6 Ramazan 143921 Mayıs 2018 Pazartesi03:4505:3413:0717:0220:2722:09
    7 Ramazan 143922 Mayıs 2018 Salı03:4305:3413:0717:0320:2822:10
    8 Ramazan 143923 Mayıs 2018 Çarşamba03:4205:3313:0717:0320:2922:12
    9 Ramazan 143924 Mayıs 2018 Perşembe03:4105:3213:0717:0320:3022:13
    10 Ramazan 143925 Mayıs 2018 Cuma03:3905:3113:0717:0420:3122:14
    11 Ramazan 143926 Mayıs 2018 Cumartesi03:3805:3113:0717:0420:3222:16
    12 Ramazan 143927 Mayıs 2018 Pazar03:3705:3013:0717:0420:3222:17
    13 Ramazan 143928 Mayıs 2018 Pazartesi03:3605:2913:0717:0420:3322:18
    14 Ramazan 143929 Mayıs 2018 Salı03:3505:2913:0717:0520:3422:20
    15 Ramazan 143930 Mayıs 2018 Çarşamba03:3405:2813:0817:0520:3522:21
    16 Ramazan 143931 Mayıs 2018 Perşembe03:3305:2813:0817:0520:3622:22
    17 Ramazan 14391 Haziran 2018 Cuma03:3205:2713:0817:0520:3622:23
    18 Ramazan 14392 Haziran 2018 Cumartesi03:3105:2713:0817:0620:3722:24
    19 Ramazan 14393 Haziran 2018 Pazar03:3005:2713:0817:0620:3822:25
    20 Ramazan 14394 Haziran 2018 Pazartesi03:2905:2613:0817:0620:3922:27
    21 Ramazan 14395 Haziran 2018 Salı03:2905:2613:0917:0720:3922:28
    22 Ramazan 14396 Haziran 2018 Çarşamba03:2805:2613:0917:0720:4022:29
    23 Ramazan 14397 Haziran 2018 Perşembe03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    24 Ramazan 14398 Haziran 2018 Cuma03:2705:2513:0917:0720:4122:30
    25 Ramazan 14399 Haziran 2018 Cumartesi03:2605:2513:0917:0820:4222:31
    26 Ramazan 143910 Haziran 2018 Pazar03:2605:2513:0917:0820:4222:32
    KADİR GECESİ
    27 Ramazan 143911 Haziran 2018 Pazartesi03:2505:2513:1017:0820:4322:33
    28 Ramazan 143912 Haziran 2018 Salı03:2505:2413:1017:0920:4322:34
    29 Ramazan 143913 Haziran 2018 Çarşamba03:2505:2413:1017:0920:4422:34
    30 Ramazan 143914 Haziran 2018 Perşembe03:2405:2413:1017:0920:4422:35

     

    Etiketler: iftar saatleri , İstanbul iftar vakti , gündem
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