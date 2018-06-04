İl il iftar saatleri... Oruç saat kaçta açılacak? 2018 Ramazan imsakiyesi

Ramazan'ın yirminci gününde oruç ibadetini yapan İstanbullular orucunu 20:39'da okunan akşam ezanının ardından açacak. Başkent Ankara'da ise iftar 20:20'de yapılacak. İzmir'de oruç ibadetini yapan vatandaşlar da 20:38'de oruçlarını açacak. Diğer illerdeki iftar saatlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın ve iftar saatini sorgulamak istediğiniz ili seçin.

İL İL İFTAR SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

İL İL SAHUR SAATLERİ

2018 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

SAHUR SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.

Yumurta: Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Çavdar ekmeği: Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.

Süt: Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.

RAMAZAN'DA SAĞLIKLI BESLENME KURALLARI

Mutlaka sahura kalkın: Sadece su içerek oruç tutmak sakıncalıdır. Midede uzun süre kalacak ve kan şekerinde ani değişiklik yaratmayacak besinler seçilmelidir. Çok tuzlu, baharatlı, yağlı ve kalorili besinlerle özellikle şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.

Proteini yüksek besinler tüketin: Süt, yoğurt, ayran, yumurta, peynir çeşitleri gibi besinler tüketilmelidir. Yanına tahıl grubu eklenmeli, sebze ve özellikle su oranı yüksek meyve ile desteklenmelidir.

İftarda aşırı tüketime dikkat: Oruç, su ve zeytin dışında hafif bir çorba ile açılabilir. Az miktarda peynir ve pide ile devam etmek; sucuk, salam, sosis gibi şarküteri gıdaları, yağlı peynirler gibi iftarlıkları aşırı tüketmemek gerekir.

Bol su tüketin: İftar ile sahur arasında düzenli olarak bol su içilmelidir. Su içimi çay, bitki çayı, az şekerli limonata, komposto suyu, ayran, süt, kefir, taze meyve suyu gibi içeceklerle desteklenmelidir.

Yavaş yemek yiyin: Yemekleri küçük lokmalar halinde, iyi çiğneyerek ve yavaş yemek son derece faydalıdır.