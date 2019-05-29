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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

İl içi yer değiştirme ve atama sonuçları sorgulama | Hangi illerde il içi atama sonuçları açıklandı

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İl içi yer değiştirme ve atama sonuçları sorgulama | Hangi illerde il içi atama sonuçları açıklandı

İl içi atama ve tayin sonuçları, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleşen onaylamaların ardından netlik kazandı. İl müdürlüklerinin resmi internet siteleri aracılığıyla yayımlanan il içi atama yer değiştirme sonuçları, liste içerisinden öğrenilebiliyor. Peki, şu ana dek hangi iller il içi tayin ve atama sonuçları konusunda açıklama yaptı? İşte, il içi atama sonuçlarını açıklayan iller

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları gün sonuna doğru araştırılmaya devam ediliyor. İllerin özel olarak yayımladığı yer değiştirme ve atama sonuçları listesi, bağlı bulunan İl Milli Eğitim Müdürlükleri (MEM) üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, açıklanan il içi yer değiştirme sonuçları için listeler ve detaylı bilgiler

ATAMADA HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor.

HANGİ İLLER İL İÇİ ATAMA VE TAYİN SONUÇLARINI AÇIKLADI?

İl bazında açıklanan il içi atama ve yer değiştirme sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki plaka kodlarından il müdürlüğünüzü bulup inha listelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz (Kırmızı ve kalın yazı karakterleri atama sonuçlarının açıklandığını ifade eder.);

Sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Yeni iller açıklama yaptığı anda haberimizin içerisi güncellenecektir.

01    Adana il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
02    Adıyaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
03    Afyon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
04    Ağrı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
05    Amasya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
06    Ankara il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
07    Antalya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız  
08    Artvin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
09    Aydın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
10    Balıkesir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
11    Bilecik il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
12    Bingöl il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
13    Bitlis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
14    Bolu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
15    Burdur il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
16    Bursa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
17    Çanakkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
18    Çankırı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
19    Çorum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
20    Denizli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
21    Diyarbakır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız  
22    Edirne il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
23    Elazığ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
24    Erzincan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
25    Erzurum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
26    Eskişehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
27    Gaziantep il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
28    Giresun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
29    Gümüşhane il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
30    Hakkari il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
31    Hatay il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
32    Isparta il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
33    Mersin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
34    İstanbul il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
35    İzmir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız  
36    Kars il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
37    Kastamonu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
38    Kayseri il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
39    Kırklareli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
40    Kırşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
41    Kocaeli  il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
42    Konya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
43    Kütahya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız  
44    Malatya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
45    Manisa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
46    K.Maraş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
47    Mardin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
48    Muğla il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
49    Muş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
50    Nevşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
51    Niğde il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
52    Ordu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
53    Rize il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
54    Sakarya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
55    Samsun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
56    Siirt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
57    Sinop il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
58    Sivas il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
59    Tekirdağ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
60    Tokat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
61    Trabzon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
62    Tunceli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
63    Şanlıurfa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
64    Uşak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
65    Van il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
66    Yozgat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
67    Zonguldak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
68    Aksaray il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
69    Bayburt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
70    Karaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
71    Kırıkkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
72    Batman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız   
73    Şırnak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
74    Bartın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
75    Ardahan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
76    Iğdır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
77    Yalova il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
78    Karabük il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız 
79    Kilis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
80    Osmaniye il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
81    Düzce il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız

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