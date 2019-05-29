İl içi yer değiştirme ve atama sonuçları sorgulama | Hangi illerde il içi atama sonuçları açıklandı
İl içi atama ve tayin sonuçları, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleşen onaylamaların ardından netlik kazandı. İl müdürlüklerinin resmi internet siteleri aracılığıyla yayımlanan il içi atama yer değiştirme sonuçları, liste içerisinden öğrenilebiliyor. Peki, şu ana dek hangi iller il içi tayin ve atama sonuçları konusunda açıklama yaptı? İşte, il içi atama sonuçlarını açıklayan iller
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları gün sonuna doğru araştırılmaya devam ediliyor. İllerin özel olarak yayımladığı yer değiştirme ve atama sonuçları listesi, bağlı bulunan İl Milli Eğitim Müdürlükleri (MEM) üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, açıklanan il içi yer değiştirme sonuçları için listeler ve detaylı bilgiler
ATAMADA HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor.
HANGİ İLLER İL İÇİ ATAMA VE TAYİN SONUÇLARINI AÇIKLADI?
İl bazında açıklanan il içi atama ve yer değiştirme sonuçlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki plaka kodlarından il müdürlüğünüzü bulup inha listelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz (Kırmızı ve kalın yazı karakterleri atama sonuçlarının açıklandığını ifade eder.);
Sonuçlar açıklanmaya devam ediyor. Yeni iller açıklama yaptığı anda haberimizin içerisi güncellenecektir.
01 Adana il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
02 Adıyaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
03 Afyon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
04 Ağrı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
05 Amasya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
06 Ankara il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
07 Antalya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
08 Artvin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
09 Aydın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
10 Balıkesir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
11 Bilecik il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
12 Bingöl il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
13 Bitlis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
14 Bolu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
15 Burdur il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
16 Bursa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
17 Çanakkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
18 Çankırı il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
19 Çorum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
20 Denizli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
21 Diyarbakır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
22 Edirne il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
23 Elazığ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
24 Erzincan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
25 Erzurum il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
26 Eskişehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
27 Gaziantep il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
28 Giresun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
29 Gümüşhane il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
30 Hakkari il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
31 Hatay il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
32 Isparta il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
33 Mersin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
34 İstanbul il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
35 İzmir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
36 Kars il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
37 Kastamonu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
38 Kayseri il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
39 Kırklareli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
40 Kırşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
41 Kocaeli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
42 Konya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
43 Kütahya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
44 Malatya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
45 Manisa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
46 K.Maraş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
47 Mardin il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
48 Muğla il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
49 Muş il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
50 Nevşehir il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
51 Niğde il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
52 Ordu il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
53 Rize il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
54 Sakarya il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
55 Samsun il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
56 Siirt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
57 Sinop il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
58 Sivas il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
59 Tekirdağ il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
60 Tokat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
61 Trabzon il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
62 Tunceli il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
63 Şanlıurfa il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
64 Uşak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
65 Van il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
66 Yozgat il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
67 Zonguldak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
68 Aksaray il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
69 Bayburt il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
70 Karaman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
71 Kırıkkale il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
72 Batman il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
73 Şırnak il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
74 Bartın il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
75 Ardahan il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
76 Iğdır il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
77 Yalova il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
78 Karabük il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
79 Kilis il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
80 Osmaniye il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
81 Düzce il içi yer değiştirme ve atama sonuçları için tıklayınız
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