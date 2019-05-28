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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

İl içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

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İl içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenler için il içi yer değiştirme başvuruları 21- 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin gözü İl Milli Eğitim Müdürlüklerin'den gelecek açıklamaya kilitlendi. İl içi yer değiştirme atamaları, her ilin kendi müdürlükleri üzerinden sorgulanacak. Peki, il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

Binlerce öğretmenin başvurduğu il içi yer değiştirme atama sonuçları, her sene olduğu gibi bu sene de İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından erişime açılacak. Başvuruların geçtiğimiz günlerde tamamlanması ile, öğretmenler sonuçları nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. İşte, il içi sonuçları hakkında detaylı bilgiler...

İl içi yer değiştirme başvurularını 21-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiren öğretmenler, sonuçlar için sorgulamalarına başladı. Toplam 40 tercih hakkı bulunan birçok personel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı atamalara göre hareket edecek.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınan atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak.

İşte, il içi yer değiştirme sonuçları il bazında açıklanacak. Aşağıdaki plaka kodlarından il müdürlüğünüzü bulup inha listelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz;

01    Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız 
02    Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
03    Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız
04    Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız 
05    Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
06    Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız 
07    Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız  
08    Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız  
09    Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız 
10    Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız
11    Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız  
12    Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız  
13    Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız 
14    Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız 
15    Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız 
16    Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız  
17    Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız 
18    Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız 
19    Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız 
20    Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız 
21    Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız  
22    Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız 
23    Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız 
24    Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız 
25    Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız 
26    Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
27    Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız
28    Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız 
29    Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız
30    Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız 
31    Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız 
32    Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız 
33    Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız 
34    İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız 
35    İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız  
36    Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız 
37    Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız 
38    Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız 
39    Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız 
40    Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız 
41    Kocaeli  İl atama sonuçları için Tıklayınız
42    Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
43    Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız  
44    Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız 
45    Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız
46    K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız
47    Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız 
48    Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız
49    Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız 
50    Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız 
51    Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız
52    Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız
53    Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız 
54    Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız
55    Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız
56    Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız 
57    Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız 
58    Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız 
59    Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız 
60    Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız 
61    Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız 
62    Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız
63    Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız
64    Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız 
65    Van İl atama sonuçları için Tıklayınız 
66    Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız
67    Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız 
68    Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız 
69    Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız
70    Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
71    Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız 
72    Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız   
73    Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız 
74    Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız 
75    Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız 
76    Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız
77    Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız
78    Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız 
79    Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız 
80    Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız
81    Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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