İl içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenler için il içi yer değiştirme başvuruları 21- 24 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin gözü İl Milli Eğitim Müdürlüklerin'den gelecek açıklamaya kilitlendi. İl içi yer değiştirme atamaları, her ilin kendi müdürlükleri üzerinden sorgulanacak. Peki, il içi yer değiştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
Binlerce öğretmenin başvurduğu il içi yer değiştirme atama sonuçları, her sene olduğu gibi bu sene de İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından erişime açılacak. Başvuruların geçtiğimiz günlerde tamamlanması ile, öğretmenler sonuçları nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı. İşte, il içi sonuçları hakkında detaylı bilgiler...
İl içi yer değiştirme başvurularını 21-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiren öğretmenler, sonuçlar için sorgulamalarına başladı. Toplam 40 tercih hakkı bulunan birçok personel, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı atamalara göre hareket edecek.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınan atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak.
İşte, il içi yer değiştirme sonuçları il bazında açıklanacak. Aşağıdaki plaka kodlarından il müdürlüğünüzü bulup inha listelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edebilirsiniz;
01 Adana İl atama sonuçları için Tıklayınız
02 Adıyaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
03 Afyon İl atama sonuçları için Tıklayınız
04 Ağrı İl atama sonuçları için Tıklayınız
05 Amasya İl atama sonuçları için Tıklayınız
06 Ankara İl atama sonuçları için Tıklayınız
07 Antalya İl atama sonuçları için Tıklayınız
08 Artvin İl atama sonuçları için Tıklayınız
09 Aydın İl atama sonuçları için Tıklayınız
10 Balıkesir İl atama sonuçları için Tıklayınız
11 Bilecik İl atama sonuçları için Tıklayınız
12 Bingöl İl atama sonuçları için Tıklayınız
13 Bitlis İl atama sonuçları için Tıklayınız
14 Bolu İl atama sonuçları için Tıklayınız
15 Burdur İl atama sonuçları için Tıklayınız
16 Bursa İl atama sonuçları için Tıklayınız
17 Çanakkale İl atama sonuçları için Tıklayınız
18 Çankırı İl atama sonuçları için Tıklayınız
19 Çorum İl atama sonuçları için Tıklayınız
20 Denizli İl atama sonuçları için Tıklayınız
21 Diyarbakır İl atama sonuçları için Tıklayınız
22 Edirne İl atama sonuçları için Tıklayınız
23 Elazığ İl atama sonuçları için Tıklayınız
24 Erzincan İl atama sonuçları için Tıklayınız
25 Erzurum İl atama sonuçları için Tıklayınız
26 Eskişehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
27 Gaziantep İl atama sonuçları için Tıklayınız
28 Giresun İl atama sonuçları için Tıklayınız
29 Gümüşhane İl atama sonuçları için Tıklayınız
30 Hakkari İl atama sonuçları için Tıklayınız
31 Hatay İl atama sonuçları için Tıklayınız
32 Isparta İl atama sonuçları için Tıklayınız
33 Mersin İl atama sonuçları için Tıklayınız
34 İstanbul İl atama sonuçları için Tıklayınız
35 İzmir İl atama sonuçları için Tıklayınız
36 Kars İl atama sonuçları için Tıklayınız
37 Kastamonu İl atama sonuçları için Tıklayınız
38 Kayseri İl atama sonuçları için Tıklayınız
39 Kırklareli İl atama sonuçları için Tıklayınız
40 Kırşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
41 Kocaeli İl atama sonuçları için Tıklayınız
42 Konya İl atama sonuçları için Tıklayınız
43 Kütahya İl atama sonuçları için Tıklayınız
44 Malatya İl atama sonuçları için Tıklayınız
45 Manisa İl atama sonuçları için Tıklayınız
46 K.Maraş İl atama sonuçları için Tıklayınız
47 Mardin İl atama sonuçları için Tıklayınız
48 Muğla İl atama sonuçları için Tıklayınız
49 Muş İl atama sonuçları için Tıklayınız
50 Nevşehir İl atama sonuçları için Tıklayınız
51 Niğde İl atama sonuçları için Tıklayınız
52 Ordu İl atama sonuçları için Tıklayınız
53 Rize İl atama sonuçları için Tıklayınız
54 Sakarya İl atama sonuçları için Tıklayınız
55 Samsun İl atama sonuçları için Tıklayınız
56 Siirt İl atama sonuçları için Tıklayınız
57 Sinop İl atama sonuçları için Tıklayınız
58 Sivas İl atama sonuçları için Tıklayınız
59 Tekirdağ İl atama sonuçları için Tıklayınız
60 Tokat İl atama sonuçları için Tıklayınız
61 Trabzon İl atama sonuçları için Tıklayınız
62 Tunceli İl atama sonuçları için Tıklayınız
63 Şanlıurfa İl atama sonuçları için Tıklayınız
64 Uşak İl atama sonuçları için Tıklayınız
65 Van İl atama sonuçları için Tıklayınız
66 Yozgat İl atama sonuçları için Tıklayınız
67 Zonguldak İl atama sonuçları için Tıklayınız
68 Aksaray İl atama sonuçları için Tıklayınız
69 Bayburt İl atama sonuçları için Tıklayınız
70 Karaman İl atama sonuçları için Tıklayınız
71 Kırıkkale İl atama sonuçları için Tıklayınız
72 Batman İl atama sonuçları için Tıklayınız
73 Şırnak İl atama sonuçları için Tıklayınız
74 Bartın İl atama sonuçları için Tıklayınız
75 Ardahan İl atama sonuçları için Tıklayınız
76 Iğdır İl atama sonuçları için Tıklayınız
77 Yalova İl atama sonuçları için Tıklayınız
78 Karabük İl atama sonuçları için Tıklayınız
79 Kilis İl atama sonuçları için Tıklayınız
80 Osmaniye İl atama sonuçları için Tıklayınız
81 Düzce İl atama sonuçları için Tıklayınız
HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
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