İl içi yer değiştirme kontenjanını hangi iller açıkladı? Başvuru detayları
İl içi yer değiştirme başvurusu, dün itibariyle alınmaya başlandı. Binlerce öğretmenin farklı bir okula geçiş yapmak için en fazla 40 tercih hakkının bulunacağı il içi yer değiştirme başvurusu için kontenjanlar ise önem arz edecek. Peki, il içi atama ile yer değiştirme işlemini gerçekleştirecek olan öğretmenler başvurularını nasıl yapabilecek? İşte, kontenjan bilgileri hakkında bazı detaylar
İl içi yer değiştirme başvurusu için kontenjan bilgileri, dün itibariyle öğretmenler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İl içi yer değiştirme başvuru kontenjanlarını merak eden öğretmenler, hangi illerin açıklama yaptığını araştırmaya başladı. İşte, il içi yer değiştirme başvuru detayları ve kontenjan bilgileri hakkında bazı bilgiler
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KONTENJANLARI
01
ADANA İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
02
Adıyaman İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
03
Afyon İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
04
Ağrı İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
05
Amasya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
06
Ankara İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
07
Antalya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
08
Artvin İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
09
Aydın İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
10
Balıkesir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
11
Bilecik İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
12
Bingöl İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
13
Bitlis İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
14
Bolu İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
15
Burdur İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
16
Bursa İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
17
Çanakkale İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
18
Çankırı İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
19
Çorum İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
20
Denizli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
21
Diyarbakır İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
22
Edirne İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
23
Elazığ İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
24
Erzincan İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
25
Erzurum İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
26
Eskişehir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
27
Gaziantep İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
28
Giresun İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
29
Gümüşhane İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
30
Hakkari İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
31
Hatay İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
32
Isparta İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
33
İçel(Mersin) İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
34
İstanbul İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
35
İzmir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
36
Kars İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
37
Kastamonu İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
38
Kayseri İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
39
Kırklareli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
40
Kırşehir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
41
Kocaeli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
42
Konya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
43
Kütahya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
44
Malatya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
45
Manisa İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
46
K.maraş İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
47
Mardin İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
48
Muğla İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
49
Muş İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
50
Nevşehir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
51
Niğde İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
52
Ordu İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
53
Rize İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
54
Sakarya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
55
Samsun İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
56
Siirt İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
57
Sinop İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
58
Sivas İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
59
Tekirdağ İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
60
Tokat İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
61
Trabzon İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
62
Tunceli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
63
Şanlıurfa İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
64
Uşak İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
65
Van İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
66
Yozgat İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
67
Zonguldak İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
68
Aksaray İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
69
Bayburt İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
70
Karaman İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
71
Kırıkkale İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
72
Batman İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
73
Şırnak İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
74
Bartın İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
75
Ardahan İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
76
Iğdır İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
77
Yalova İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
78
Karabük İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
79
Kilis İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
80
Osmaniye İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
81
Düzce İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.
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