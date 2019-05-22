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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

İl içi yer değiştirme kontenjanını hangi iller açıkladı? Başvuru detayları

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İl içi yer değiştirme kontenjanını hangi iller açıkladı? Başvuru detayları

İl içi yer değiştirme başvurusu, dün itibariyle alınmaya başlandı. Binlerce öğretmenin farklı bir okula geçiş yapmak için en fazla 40 tercih hakkının bulunacağı il içi yer değiştirme başvurusu için kontenjanlar ise önem arz edecek. Peki, il içi atama ile yer değiştirme işlemini gerçekleştirecek olan öğretmenler başvurularını nasıl yapabilecek? İşte, kontenjan bilgileri hakkında bazı detaylar

İl içi yer değiştirme başvurusu için kontenjan bilgileri, dün itibariyle öğretmenler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İl içi yer değiştirme başvuru kontenjanlarını merak eden öğretmenler, hangi illerin açıklama yaptığını araştırmaya başladı. İşte, il içi yer değiştirme başvuru detayları ve kontenjan bilgileri hakkında bazı bilgiler

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KONTENJANLARI

01

ADANA İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

02

Adıyaman İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

03

Afyon İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

04

Ağrı İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

05

Amasya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

06

Ankara İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

07

Antalya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

08

Artvin İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

09

Aydın İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

10

Balıkesir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

11

Bilecik İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

12

Bingöl İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

13

Bitlis İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

14

Bolu İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

15

Burdur İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

16

Bursa İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

17

Çanakkale İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

18

Çankırı İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

19

Çorum İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

20

Denizli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

21

Diyarbakır İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

22

Edirne İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

23

Elazığ İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

24

Erzincan İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

25

Erzurum İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

26

Eskişehir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

27

Gaziantep İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

28

Giresun İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

29

Gümüşhane İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

30

Hakkari İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

31

Hatay İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

32

Isparta İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

33

İçel(Mersin) İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

34

 İstanbul İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

35

İzmir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

36

Kars İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

37

Kastamonu İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

38

Kayseri İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

39

Kırklareli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

40

Kırşehir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

41

Kocaeli  İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

42

Konya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

43

Kütahya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

44

Malatya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

45

Manisa İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

46

K.maraş İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

47

Mardin İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

48

Muğla İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

49

Muş  İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

50

Nevşehir İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

51

Niğde İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

52

Ordu İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

53

Rize İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ    

54

Sakarya İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

55

Samsun İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

56

Siirt İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

57

Sinop İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

58

Sivas İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

59

Tekirdağ  İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

60

Tokat İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

61

Trabzon İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

62

Tunceli İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

63

Şanlıurfa İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

64

Uşak İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

65

Van İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

66

Yozgat İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

67

Zonguldak  İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

68

Aksaray İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

69

Bayburt İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

70

Karaman İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

71

Kırıkkale İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

72

Batman İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

73

Şırnak İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

74

Bartın İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

75

Ardahan İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

76

Iğdır İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

77

Yalova İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

78

Karabük İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

79

Kilis İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

80

Osmaniye İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

81

Düzce  İl içi kontenjanları için TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

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