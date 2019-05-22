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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

İl içi yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacak? 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi

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İl içi yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacak? 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi

İl içi yer değiştirme atama başvuru süreci 21 Mayıs itibariyle başladı. Atama isteyen öğretmenler başvuru yaparak bulundukları il içinde değişiklik talep edebilecekler. Peki, İl içi yer değiştirme atama başvuruları için son gün ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından alınmaya başladı. Başvurular 24 Mayıs tarihine kadar ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

İl içi atama kontenjanları, başvuruda bulunacak öğretmenlerin görev alanındaki il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinden paylaşılıyor.

MEB İl içi atama başvurusu başladı | Kontenjanlar belli oldu mu
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

25. İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

26. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

ATAMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklamıştı. 

Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

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