İl içi yer değiştirme atamaları ne zaman yapılacak? 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi
İl içi yer değiştirme atama başvuru süreci 21 Mayıs itibariyle başladı. Atama isteyen öğretmenler başvuru yaparak bulundukları il içinde değişiklik talep edebilecekler. Peki, İl içi yer değiştirme atama başvuruları için son gün ne zaman? Atamalar ne zaman yapılacak? 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından alınmaya başladı. Başvurular 24 Mayıs tarihine kadar ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılacak.
İl içi atama kontenjanları, başvuruda bulunacak öğretmenlerin görev alanındaki il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinden paylaşılıyor.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
25. İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 29 Mayıs 2019 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
26. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.
ATAMA TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığınca 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi açıklamıştı.
Buna göre, öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak’ta; Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemlerine ilişkin olarak; başvurular 21-24 Mayıs tarihleri arasında, atamalar 29 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 10-14 Haziran tarihleri arasında, atamalar ise 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
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