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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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27.05.2019 - 17:07, Son GÃ¼ncelleme:

Ä°l içi yer deÄŸiÅŸtirme atama sonuçlarÄ± için önemli detaylar!

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Ä°l içi yer deÄŸiÅŸtirme atama sonuçlarÄ± için önemli detaylar!

Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurularÄ±nÄ± 21-14 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¶ÄŸretmenler, sonuÃ§lar iÃ§in sorgulamalarÄ±na baÅŸladÄ±. Toplam 40 tercih hakkÄ± bulunan birÃ§ok personel, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yapacaÄŸÄ± atamalara gÃ¶re hareket edecek. Ä°ÅŸte, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme atama sonuÃ§larÄ± hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme sonuÃ§larÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸretmenlerin sorgulamalarÄ± baÅŸladÄ±. Her ilin kendi mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri Ã¼zerinden yayÄ±mlayacaÄŸÄ± yer deÄŸiÅŸtirme atama sonuÃ§larÄ± kolayca sorgulanabilecek. Ä°ÅŸte, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme sonuÃ§larÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

Ä°L Ä°Ã‡Ä° YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME SONUÃ‡LARI NEREDEN GÃ–RÃœNTÃœLENECEK?

21-24 MayÄ±s 2019 tarihleri arasÄ±nda alÄ±nan atamalar ve kararname iÅŸlemleri valiliklerce en geÃ§ 29 MayÄ±s 2019 tarihine kadar sonuÃ§landÄ±rÄ±lacak ve atamasÄ± yapÄ±lanlarÄ±n iliÅŸik kesme iÅŸlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren baÅŸlatÄ±lacak.

Ä°ÅŸte, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme sonuÃ§larÄ± il bazÄ±nda aÃ§Ä±klanacak. AÅŸaÄŸÄ±daki plaka kodlarÄ±ndan il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ bulup inha listelerinin yayÄ±nlanÄ±p yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol edebilirsiniz;

01Â Â Â Â Adana Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
02Â Â Â Â AdÄ±yaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
03Â Â Â Â Afyon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
04Â Â Â Â AÄŸrÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
05Â Â Â Â Amasya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
06Â Â Â Â Ankara Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
07Â Â Â Â Antalya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ Â 
08Â Â Â Â Artvin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z Â 
09Â Â Â Â AydÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
10Â Â Â Â BalÄ±kesir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
11Â Â Â Â Bilecik Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z Â 
12Â Â Â Â BingÃ¶l Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z Â 
13Â Â Â Â Bitlis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
14Â Â Â Â Bolu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
15Â Â Â Â Burdur Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
16Â Â Â Â Bursa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z Â 
17Â Â Â Â Ã‡anakkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
18Â Â Â Â Ã‡ankÄ±rÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
19Â Â Â Â Ã‡orum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
20Â Â Â Â Denizli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
21Â Â Â Â DiyarbakÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ Â 
22Â Â Â Â Edirne Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
23Â Â Â Â ElazÄ±ÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
24Â Â Â Â Erzincan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
25Â Â Â Â Erzurum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
26Â Â Â Â EskiÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
27Â Â Â Â Gaziantep Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
28Â Â Â Â Giresun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
29Â Â Â Â GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
30Â Â Â Â Hakkari Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
31Â Â Â Â Hatay Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
32Â Â Â Â Isparta Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
33Â Â Â Â Mersin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
34Â Â Â Â Ä°stanbul Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
35Â Â Â Â Ä°zmir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ Â 
36Â Â Â Â Kars Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
37Â Â Â Â Kastamonu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
38Â Â Â Â Kayseri Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
39Â Â Â Â KÄ±rklareli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
40Â Â Â Â KÄ±rÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
41Â Â Â Â Kocaeli Â Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
42Â Â Â Â Konya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
43Â Â Â Â KÃ¼tahya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ Â 
44Â Â Â Â Malatya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
45Â Â Â Â Manisa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
46Â Â Â Â K.MaraÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
47Â Â Â Â Mardin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
48Â Â Â Â MuÄŸla Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
49Â Â Â Â MuÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
50Â Â Â Â NevÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
51Â Â Â Â NiÄŸde Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
52Â Â Â Â Ordu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
53Â Â Â Â Rize Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
54Â Â Â Â Sakarya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
55Â Â Â Â Samsun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
56Â Â Â Â Siirt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
57Â Â Â Â Sinop Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
58Â Â Â Â Sivas Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
59Â Â Â Â TekirdaÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
60Â Â Â Â Tokat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
61Â Â Â Â Trabzon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
62Â Â Â Â Tunceli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
63Â Â Â Â ÅžanlÄ±urfa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
64Â Â Â Â UÅŸak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
65Â Â Â Â Van Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
66Â Â Â Â Yozgat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
67Â Â Â Â Zonguldak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
68Â Â Â Â Aksaray Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
69Â Â Â Â Bayburt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
70Â Â Â Â Karaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
71Â Â Â Â KÄ±rÄ±kkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
72Â Â Â Â Batman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂÂ 
73Â Â Â Â ÅžÄ±rnak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
74Â Â Â Â BartÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
75Â Â Â Â Ardahan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
76Â Â Â Â IÄŸdÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
77Â Â Â Â Yalova Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
78Â Â Â Â KarabÃ¼k Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ 
79Â Â Â Â Kilis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
80Â Â Â Â Osmaniye Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
81Â Â Â Â DÃ¼zce Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

HÄ°ZMET SÃœRESÄ° FAZLA OLANA Ã–NCELÄ°K VERÄ°LECEK

Hizmet puanÄ±nÄ±n eÅŸitliÄŸi hÃ¢linde sÄ±rasÄ±yla; Ã¶ÄŸretmenlikteki hizmet sÃ¼resi daha fazla olana, Ã¶ÄŸretmenliÄŸe daha Ã¶nce baÅŸlayana Ã¶ncelik verilecek; eÅŸitliÄŸin devamÄ± hÃ¢linde ise atanacak Ã¶ÄŸretmen bilgisayar kurasÄ±yla belirlenecektir.

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