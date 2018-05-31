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    MEB il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor | Hangi iller aÃ§Ä±klandÄ±?

    HÃ¼rriyet Haber
    31.05.2018 - 13:50 | Son GÃ¼ncelleme:

    On binlerce Ã¶ÄŸretmeni yakÄ±ndan ilgilendiren il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmaya baÅŸlandÄ±. Her ilin kendi Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme sonucu aÃ§Ä±klanan sonuÃ§larÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyen Ã¶ÄŸretmenler, aramalarÄ±na hÄ±z verdi. Ã–ÄŸretmenlerin tercih ettiÄŸi eÄŸitim kurumlarÄ±ndaki norm kadro aÃ§Ä±ÄŸÄ± dikkate alÄ±narak hizmet puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ esasÄ±na gÃ¶re yapÄ±lan sonuÃ§lar ise il il aÃ§Ä±klanmaya devam ediyor. Peki, hangi illerin il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± belli oldu? Hangi illerin iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±?

    GÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± illerdeki baÅŸka okullara tayin olmak isteyen Ã¶ÄŸretmenlerin baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ± il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemine ait sonuÃ§lar aÃ§Ä±klanmaya baÅŸlandÄ±. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri'nin deÄŸerlendirmesi sonucu belli olan ÅŸehirlerdeki sonuÃ§lar Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. Peki, il iÃ§i atama tayin sonuÃ§larÄ± hangi illerde aÃ§Ä±klandÄ±?

    Ä°L Ä°Ã‡Ä° ATAMA SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANAN Ä°LLER HANGÄ°LERÄ°?

    Ä°l iÃ§i tayin-atama sonuÃ§larÄ± bazÄ± illerde aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–ÄŸretmenler, atamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten sonra oluÅŸan mazeret durumlarÄ± hariÃ§ ayrÄ±ldÄ±klarÄ± ilÃ§eye mazerete baÄŸlÄ± olarak yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusunda bulunamayacak. AynÄ± zamanda il dÄ±ÅŸÄ± yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusu da yapÄ±lamayacak. Ä°ÅŸte, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanan illerdeki inha listeleri;

    01Â Â Â Â Adana Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    02Â Â Â Â AdÄ±yaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    03Â Â Â Â Afyon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    04Â Â Â Â AÄŸrÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    05Â Â Â Â Amasya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)
    06Â Â Â Â Ankara Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    07Â Â Â Â Antalya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ  (AÃ‡IKLANDI)
    08Â Â Â Â Artvin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    09Â Â Â Â AydÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    10Â Â Â Â BalÄ±kesir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    11Â Â Â Â Bilecik Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    12Â Â Â Â BingÃ¶l Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    13Â Â Â Â Bitlis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    14Â Â Â Â Bolu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    15Â Â Â Â Burdur Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    16Â Â Â Â Bursa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    17Â Â Â Â Ã‡anakkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    18Â Â Â Â Ã‡ankÄ±rÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    19Â Â Â Â Ã‡orum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    20Â Â Â Â Denizli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    21Â Â Â Â DiyarbakÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    22Â Â Â Â Edirne Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    23Â Â Â Â ElazÄ±ÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    24Â Â Â Â Erzincan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    25Â Â Â Â Erzurum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    26Â Â Â Â EskiÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    27Â Â Â Â Gaziantep Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    28Â Â Â Â Giresun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    29Â Â Â Â GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    30Â Â Â Â Hakkari Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    31Â Â Â Â Hatay Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    32Â Â Â Â Isparta Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    33Â Â Â Â Mersin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    34Â Â Â Â Ä°stanbul Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    35Â Â Â Â Ä°zmir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ  (AÃ‡IKLANDI)
    36Â Â Â Â Kars Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    37Â Â Â Â Kastamonu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    38Â Â Â Â Kayseri Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ  (AÃ‡IKLANDI)
    39Â Â Â Â KÄ±rklareli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    40Â Â Â Â KÄ±rÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    41Â Â Â Â Kocaeli Â Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    42Â Â Â Â Konya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    43Â Â Â Â KÃ¼tahya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ  (AÃ‡IKLANDI)
    44Â Â Â Â Malatya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    45Â Â Â Â Manisa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    46Â Â Â Â K.MaraÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    47Â Â Â Â Mardin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    48Â Â Â Â MuÄŸla Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)
    49Â Â Â Â MuÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    50Â Â Â Â NevÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    51Â Â Â Â NiÄŸde Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)
    52Â Â Â Â Ordu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ  (AÃ‡IKLANDI)
    53Â Â Â Â Rize Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    54Â Â Â Â Sakarya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)
    55Â Â Â Â Samsun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    56Â Â Â Â Siirt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    57Â Â Â Â Sinop Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    58Â Â Â Â Sivas Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    59Â Â Â Â TekirdaÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)
    60Â Â Â Â Tokat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    61Â Â Â Â Trabzon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)
    62Â Â Â Â Tunceli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    63Â Â Â Â ÅžanlÄ±urfa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    64Â Â Â Â UÅŸak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    65Â Â Â Â Van Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    66Â Â Â Â Yozgat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    67Â Â Â Â Zonguldak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    68Â Â Â Â Aksaray Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ  (AÃ‡IKLANDI)
    69Â Â Â Â Bayburt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)
    70Â Â Â Â Karaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    71Â Â Â Â KÄ±rÄ±kkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    72Â Â Â Â Batman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ
    73Â Â Â Â ÅžÄ±rnak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    74Â Â Â Â BartÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    75Â Â Â Â Ardahan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    76Â Â Â Â IÄŸdÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    77Â Â Â Â Yalova Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    78Â Â Â Â KarabÃ¼k Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    79Â Â Â Â Kilis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    80Â Â Â Â Osmaniye Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)
    81Â Â Â Â DÃ¼zce Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

    TOPLAM 40 TERCÄ°H ALINDI

    Ã–ÄŸretmenler, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvurularÄ±nda en Ã§ok 40 eÄŸitim kurumunu tercih edebildi. Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirmeler, hizmet puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ã¶ÄŸretmenlerin tercihleri de dikkate alÄ±narak valiliklerce yapÄ±lÄ±yor.

    HÄ°ZMET SÃœRESÄ° FAZLA OLANA Ã–NCELÄ°K VERÄ°LECEK

    Hizmet puanÄ±nÄ±n eÅŸitliÄŸi hÃ¢linde sÄ±rasÄ±yla; Ã¶ÄŸretmenlikteki hizmet sÃ¼resi daha fazla olana, Ã¶ÄŸretmenliÄŸe daha Ã¶nce baÅŸlayana Ã¶ncelik verilecek; eÅŸitliÄŸin devamÄ± hÃ¢linde ise atanacak Ã¶ÄŸretmen bilgisayar kurasÄ±yla belirlenecektir.

    YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME Ä°PTALÄ° O AÅžAMADAN SONRA MÃœMKÃœN OLMAYACAK

    Ä°l iÃ§i isteÄŸe baÄŸlÄ± yer deÄŸiÅŸtirme kapsamÄ±nda gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸtirilen Ã¶ÄŸretmenlerin yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri iptal edilmeyecektir. Ã–ÄŸretmenlerin, baÅŸvuru yaparken bu hususu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalarÄ± gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer deÄŸiÅŸtirmeleri gerÃ§ekleÅŸtirildikten sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki yÃ¶netmelikte belirtilen mazeret durumlarÄ±ndan biri oluÅŸanlarÄ±n atamalarÄ±, gÃ¶rev yerlerinden ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ olmalarÄ± kaydÄ±yla iptal edilebilecektir. AtamasÄ± iptal edilenlerden Ã¶nceki gÃ¶rev yerlerinde alanlarÄ±nda norm kadro bulunmayanlar, il iÃ§indeki diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ±nda alanlarÄ±nda boÅŸ bulunan norm kadrolara valiliklerce
    atanacaktÄ±r.

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