MEB il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor | Hangi iller aÃ§Ä±klandÄ±?

GÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± illerdeki baÅŸka okullara tayin olmak isteyen Ã¶ÄŸretmenlerin baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ± il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemine ait sonuÃ§lar aÃ§Ä±klanmaya baÅŸlandÄ±. Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri'nin deÄŸerlendirmesi sonucu belli olan ÅŸehirlerdeki sonuÃ§lar Ã¶ÄŸretmenler tarafÄ±ndan sorgulanÄ±yor. Peki, il iÃ§i atama tayin sonuÃ§larÄ± hangi illerde aÃ§Ä±klandÄ±?

Ä°L Ä°Ã‡Ä° ATAMA SONUÃ‡LARI AÃ‡IKLANAN Ä°LLER HANGÄ°LERÄ°?

Ä°l iÃ§i tayin-atama sonuÃ§larÄ± bazÄ± illerde aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–ÄŸretmenler, atamalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten sonra oluÅŸan mazeret durumlarÄ± hariÃ§ ayrÄ±ldÄ±klarÄ± ilÃ§eye mazerete baÄŸlÄ± olarak yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusunda bulunamayacak. AynÄ± zamanda il dÄ±ÅŸÄ± yer deÄŸiÅŸtirme baÅŸvurusu da yapÄ±lamayacak. Ä°ÅŸte, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanan illerdeki inha listeleri;

01Â Â Â Â Adana Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

02Â Â Â Â AdÄ±yaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

03Â Â Â Â Afyon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

04Â Â Â Â AÄŸrÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

05Â Â Â Â Amasya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

06Â Â Â Â Ankara Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

07Â Â Â Â Antalya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

08Â Â Â Â Artvin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

09Â Â Â Â AydÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

10Â Â Â Â BalÄ±kesir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

11Â Â Â Â Bilecik Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

12Â Â Â Â BingÃ¶l Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

13Â Â Â Â Bitlis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

14Â Â Â Â Bolu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

15Â Â Â Â Burdur Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

16Â Â Â Â Bursa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

17Â Â Â Â Ã‡anakkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

18Â Â Â Â Ã‡ankÄ±rÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

19Â Â Â Â Ã‡orum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

20Â Â Â Â Denizli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

21Â Â Â Â DiyarbakÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

22Â Â Â Â Edirne Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

23Â Â Â Â ElazÄ±ÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

24Â Â Â Â Erzincan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

25Â Â Â Â Erzurum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

26Â Â Â Â EskiÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

27Â Â Â Â Gaziantep Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

28Â Â Â Â Giresun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

29Â Â Â Â GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

30Â Â Â Â Hakkari Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

31Â Â Â Â Hatay Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

32Â Â Â Â Isparta Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

33Â Â Â Â Mersin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

34Â Â Â Â Ä°stanbul Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

35Â Â Â Â Ä°zmir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

36Â Â Â Â Kars Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

37Â Â Â Â Kastamonu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

38Â Â Â Â Kayseri Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

39Â Â Â Â KÄ±rklareli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

40Â Â Â Â KÄ±rÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

41Â Â Â Â Kocaeli Â Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

42Â Â Â Â Konya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

43Â Â Â Â KÃ¼tahya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

44Â Â Â Â Malatya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

45Â Â Â Â Manisa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

46Â Â Â Â K.MaraÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

47Â Â Â Â Mardin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

48Â Â Â Â MuÄŸla Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

49Â Â Â Â MuÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

50Â Â Â Â NevÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

51Â Â Â Â NiÄŸde Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)

52Â Â Â Â Ordu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

53Â Â Â Â Rize Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

54Â Â Â Â Sakarya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)

55Â Â Â Â Samsun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

56Â Â Â Â Siirt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

57Â Â Â Â Sinop Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

58Â Â Â Â Sivas Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

59Â Â Â Â TekirdaÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)

60Â Â Â Â Tokat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

61Â Â Â Â Trabzon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)

62Â Â Â Â Tunceli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

63Â Â Â Â ÅžanlÄ±urfa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

64Â Â Â Â UÅŸak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

65Â Â Â Â Van Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

66Â Â Â Â Yozgat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

67Â Â Â Â Zonguldak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

68Â Â Â Â Aksaray Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

69Â Â Â Â Bayburt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ‡IKLANDI)

70Â Â Â Â Karaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

71Â Â Â Â KÄ±rÄ±kkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

72Â Â Â Â Batman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ

73Â Â Â Â ÅžÄ±rnak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

74Â Â Â Â BartÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

75Â Â Â Â Ardahan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

76Â Â Â Â IÄŸdÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

77Â Â Â Â Yalova Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

78Â Â Â Â KarabÃ¼k Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

79Â Â Â Â Kilis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

80Â Â Â Â Osmaniye Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ (AÃ‡IKLANDI)

81Â Â Â Â DÃ¼zce Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

TOPLAM 40 TERCÄ°H ALINDI

Ã–ÄŸretmenler, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸikliÄŸi baÅŸvurularÄ±nda en Ã§ok 40 eÄŸitim kurumunu tercih edebildi. Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirmeler, hizmet puanÄ± Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ã¶ÄŸretmenlerin tercihleri de dikkate alÄ±narak valiliklerce yapÄ±lÄ±yor.

HÄ°ZMET SÃœRESÄ° FAZLA OLANA Ã–NCELÄ°K VERÄ°LECEK



Hizmet puanÄ±nÄ±n eÅŸitliÄŸi hÃ¢linde sÄ±rasÄ±yla; Ã¶ÄŸretmenlikteki hizmet sÃ¼resi daha fazla olana, Ã¶ÄŸretmenliÄŸe daha Ã¶nce baÅŸlayana Ã¶ncelik verilecek; eÅŸitliÄŸin devamÄ± hÃ¢linde ise atanacak Ã¶ÄŸretmen bilgisayar kurasÄ±yla belirlenecektir.

YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME Ä°PTALÄ° O AÅžAMADAN SONRA MÃœMKÃœN OLMAYACAK

Ä°l iÃ§i isteÄŸe baÄŸlÄ± yer deÄŸiÅŸtirme kapsamÄ±nda gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸtirilen Ã¶ÄŸretmenlerin yer deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemleri iptal edilmeyecektir. Ã–ÄŸretmenlerin, baÅŸvuru yaparken bu hususu gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmalarÄ± gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer deÄŸiÅŸtirmeleri gerÃ§ekleÅŸtirildikten sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki yÃ¶netmelikte belirtilen mazeret durumlarÄ±ndan biri oluÅŸanlarÄ±n atamalarÄ±, gÃ¶rev yerlerinden ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ olmalarÄ± kaydÄ±yla iptal edilebilecektir. AtamasÄ± iptal edilenlerden Ã¶nceki gÃ¶rev yerlerinde alanlarÄ±nda norm kadro bulunmayanlar, il iÃ§indeki diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ±nda alanlarÄ±nda boÅŸ bulunan norm kadrolara valiliklerce

atanacaktÄ±r.

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