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    Haberler >Gündem>Ä°l içi atama sonuçlarÄ± bugün açÄ±klanmaya baÅŸlandÄ±.. Ä°ÅŸte il il tayin sonuçlarÄ±

    Ä°l iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klanmaya baÅŸlandÄ±.. Ä°ÅŸte il il tayin sonuÃ§larÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    30.05.2018 - 16:02 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°l iÃ§i atama sonuÃ§larÄ±, il bazÄ±nda aÃ§Ä±klanmaya devam ediliyor. Tayin mÃ¼racaatÄ± Ã§erÃ§evesinde ilÃ§e veya okul deÄŸiÅŸtirecek olan Ã¶ÄŸretmenler, Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri'nin yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilecek. Peki, il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, il iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanan illerin listesi

    Ä°l iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± merakla beklenirken, bazÄ± iller iÃ§in il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klanmaya baÅŸlandÄ±. Haberimizde aÃ§Ä±klandÄ± bilgisinin yer alacaÄŸÄ± linklerde iller aÃ§Ä±klandÄ±kÃ§a (AÃ§Ä±klandÄ±) ibaresi eklenecektir.. Peki hangi illerde il iÃ§i atama sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±? Ä°ÅŸte detaylar

    AÅŸaÄŸÄ±daki Ä°nha listeleri, illerden gelen bilgilere gÃ¶re gÃ¼ncellenecektir. AÃ§Ä±klanan illerin yanÄ±nda (AÃ§Ä±klandÄ±) bilgisi eklenmiÅŸtir.

    Ä°L Ä°Ã‡Ä° ATAMA SONUÃ‡LARI

    Ä°l iÃ§i yer deÄŸiÅŸtirme inha listeleri il milli eÄŸitim mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanÄ±yor. Ä°ÅŸte, aÃ§Ä±klanan o iller;

    01Â Â Â Â Adana Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    02Â Â Â Â AdÄ±yaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    03Â Â Â Â Afyon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    04Â Â Â Â AÄŸrÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    05Â Â Â Â Amasya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    06Â Â Â Â Ankara Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    07Â Â Â Â Antalya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    08Â Â Â Â Artvin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    09Â Â Â Â AydÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    10Â Â Â Â BalÄ±kesir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    11Â Â Â Â Bilecik Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    12Â Â Â Â BingÃ¶l Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    13Â Â Â Â Bitlis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    14Â Â Â Â Bolu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    15Â Â Â Â Burdur Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    16Â Â Â Â Bursa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    17Â Â Â Â Ã‡anakkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    18Â Â Â Â Ã‡ankÄ±rÄ± Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    19Â Â Â Â Ã‡orum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    20Â Â Â Â Denizli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    21Â Â Â Â DiyarbakÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    22Â Â Â Â Edirne Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    23Â Â Â Â ElazÄ±ÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    24Â Â Â Â Erzincan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    25Â Â Â Â Erzurum Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    26Â Â Â Â EskiÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    27Â Â Â Â Gaziantep Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    28Â Â Â Â Giresun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    29Â Â Â Â GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    30Â Â Â Â Hakkari Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    31Â Â Â Â Hatay Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    32Â Â Â Â Isparta Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    33Â Â Â Â Mersin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    34Â Â Â Â Ä°stanbul Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    35Â Â Â Â Ä°zmir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    36Â Â Â Â Kars Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    37Â Â Â Â Kastamonu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    38Â Â Â Â Kayseri Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    39Â Â Â Â KÄ±rklareli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    40Â Â Â Â KÄ±rÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    41Â Â Â Â Kocaeli Â Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    42Â Â Â Â Konya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    43Â Â Â Â KÃ¼tahya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z (AÃ§Ä±klandÄ±)
    44Â Â Â Â Malatya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    45Â Â Â Â Manisa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    46Â Â Â Â K.MaraÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    47Â Â Â Â Mardin Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    48Â Â Â Â MuÄŸla Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    49Â Â Â Â MuÅŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    50Â Â Â Â NevÅŸehir Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    51Â Â Â Â NiÄŸde Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    52Â Â Â Â Ordu Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    53Â Â Â Â Rize Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    54Â Â Â Â Sakarya Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    55Â Â Â Â Samsun Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    56Â Â Â Â Siirt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    57Â Â Â Â Sinop Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    58Â Â Â Â Sivas Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    59Â Â Â Â TekirdaÄŸ Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    60Â Â Â Â Tokat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    61Â Â Â Â Trabzon Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    62Â Â Â Â Tunceli Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    63Â Â Â Â ÅžanlÄ±urfa Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    64Â Â Â Â UÅŸak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    65Â Â Â Â Van Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    66Â Â Â Â Yozgat Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    67Â Â Â Â Zonguldak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    68Â Â Â Â Aksaray Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    69Â Â Â Â Bayburt Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    70Â Â Â Â Karaman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    71Â Â Â Â KÄ±rÄ±kkale Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    72Â Â Â Â Batman Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±zÂ
    73Â Â Â Â ÅžÄ±rnak Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    74Â Â Â Â BartÄ±n Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    75Â Â Â Â Ardahan Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    76Â Â Â Â IÄŸdÄ±r Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    77Â Â Â Â Yalova Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    78Â Â Â Â KarabÃ¼k Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    79Â Â Â Â Kilis Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    80Â Â Â Â Osmaniye Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z
    81Â Â Â Â DÃ¼zce Ä°l atama sonuÃ§larÄ± iÃ§in TÄ±klayÄ±nÄ±z

    Ä°L Ä°Ã‡Ä° YER DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME Ä°Ã‡Ä°N ÅžARTLAR NELER OLACAK?

    1- Zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olmayan, zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tamamlayan, zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ olanlar veya bu yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kten muaf tutulan Ã¶ÄŸretmenler ile saÄŸlÄ±k ve eÅŸ durumu mazereti sebebiyle zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ ertelenecek Ã¶ÄŸretmenlerden 30 EylÃ¼l 2018 tarihi itibarÄ±yla bulunduklarÄ± eÄŸitim kurumunda en az 3 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resini tamamlayanlar, il iÃ§inde yer deÄŸiÅŸtirme isteÄŸinde bulunabilecektir.

    2- Zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerden;

    a) 1, 2 ve 3â€™Ã¼ncÃ¼ hizmet alanlarÄ±ndaki eÄŸitim kurumlarÄ±nda adaylÄ±k dÃ¢hil 3 yÄ±l gÃ¶rev yapanlar,

    b) 4, 5 ve 6â€™ncÄ± hizmet alanlarÄ±ndaki eÄŸitim kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapanlardan bulunduklarÄ± eÄŸitim kurumunda 3 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resini tamamlayanlar,

    c) 1, 2 ve 3 Ã¼ncÃ¼ hizmet alanlarÄ±ndaki eÄŸitim kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapanlardan baÅŸvurularÄ±n son gÃ¼nÃ¼ itibarÄ±yla adaylÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olanlar 3 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼resi ÅŸartÄ± aranmadan, istemeleri hÃ¢linde, il iÃ§inde zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ngÃ¶rÃ¼len eÄŸitim kurumlarÄ±na yer deÄŸiÅŸtirme isteÄŸinde bulunabilecektir.

    3-Zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerden 30 EylÃ¼l 2018 tarihi itibarÄ±yla zorunlu Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il iÃ§inde 1, 2 ve 3â€™Ã¼ncÃ¼ hizmet alanlarÄ±ndaki eÄŸitim kurumlarÄ±na yer deÄŸiÅŸikliÄŸi isteÄŸinde bulunabilecektir.

    4- ÃœÃ§ yÄ±llÄ±k sÃ¼renin hesabÄ±nda Ã¶ÄŸretmenin;

    a) Kadrosunun bulunduÄŸu eÄŸitim kurumunda sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen veya asker Ã¶ÄŸretmen olarak geÃ§irdiÄŸi sÃ¼reler dÃ¢hil, fiilen Ã¶ÄŸretmen olarak geÃ§irdiÄŸi sÃ¼reler ile diÄŸer eÄŸitim kurumlarÄ±nda ders okutmak Ã¼zere ya da eÄŸitim kurumu yÃ¶neticisi olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi sÃ¼reler,

    b) Hizmetin gereÄŸi olarak il iÃ§inde veya iller arasÄ±nda yer deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lanlardan yargÄ± kararÄ± gereÄŸince eski gÃ¶rev yerine iade edilenlerin eski ve yeni gÃ¶rev yerlerindeki hizmet sÃ¼releri,

    c) GÃ¶revli olduklarÄ± eÄŸitim kurumunun dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi, kapanmasÄ±, eÄŸitim kurumunda norm kadro fazlasÄ± olmalarÄ± veya hizmetin gereÄŸi ve Ã§eÅŸitli nedenlere baÄŸlÄ± olarak idari tasarrufla istekleri doÄŸrultusunda ya da resen gÃ¶rev yerleri deÄŸiÅŸtirilen Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduklarÄ± eÄŸitim kurumlarÄ±nda ve daha Ã¶nceki eÄŸitim kurumlarÄ±nda geÃ§en hizmet sÃ¼releri birlikte deÄŸerlendirilecektir.

    Etiketler: il iÃ§i atama listesi , 2018 atama , gÃ¼ndem
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