İl dışı tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

İl dışı tayin sonuçları için öğretmenlerin araştırması devam ediyor. İlk görev yerlerinde doldurdukları azami görev süresini doldurduktan sonra memleketlerine ya da farklı bir ile tayin isteyen öğretmenler, bakanlığı yapacağı açıklamaya göre harekete geçecek. Tayin sonuçlarının açıklamasının ardından geriye kalan işlemler halledilecek. Peki, il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tarih hakkında detaylı bilgiler

İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl 8 Haziran tarihinde sona eren il dışı atama başvuruları, birçok öğretmenin merakla beklediği süreç oldu. Yoğunluk nedeniyle 8 Haziran akşamı 22.00'a kadar uzatılan başvurular, bu sürecin ardından bakanlık tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. Atama sonuçlarının, 11 Haziran tarihinde öğretmenlerin erişimine açılması bekleniyor.

Sonuçlar erişime açılır açılmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

Sonuçların açıklanmasının ardından ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri, 29 Haziran tarihinde tamamlanacak.

EN FAZLA 40 TERCİH YAPILDI

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebildi. Bu kapsamda başvuran öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verildi. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemedi. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

HİZMET PUANI ÖNEM ARZ EDECEK

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılıyor. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik veriliyor; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor

TAYİN İŞLEMİ ANCAK MAZERETLE İPTAL EDİLEBİLECEK

İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecek. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecek. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacak.