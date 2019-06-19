İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) gerçekleştirdiği il dışı tayin sürecinde son güne giriliyor. 20 Haziran tarihinde tamamlanacak olan il dışı tayin başvuruları için sonuçları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. Peki, MEB Personel Genel Müdürlüğü sayfası üzerinden duyurulacak olan il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İl dışı tayin sonuçları, farklı bir şehirde görev almak isteyen öğretmenlerin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Peki, 14-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan il dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl dışı atama sonuçları herhangi bir program değişikliği olmaması durumunda 24 Haziran tarihinde netlik kazanacak.
İL İÇİ BAŞVURUSUNDAN YARARLANANLAR İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANAMAYACAK
İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, o sürecin içerisine dahil oldukları için iller arası başvurudan yararlanamayacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekmektedir.
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