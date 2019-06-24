İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?
GeriGündem İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.06.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

Başvuruları 14-20 Haziran tarihlerinde alınan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı tayin sonuçları için geri sayım devam ediyor. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekiyor. Peki, il dışı tayin sonuçları açıklandı mı?

Çeşitli sebeplerle il dışı tayin talebinde bulunan öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı duyurdu. MEB Kılavuzuna göre sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.

İl dışı atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Fakat henüz sonuçların saat kaçta açıklanacağında dair bir bilgilendirme yapılmadı.

Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı "A" Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 24 Haziran 2019'da açıklanacak.

Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı "A" Bölümünün 11. maddesi kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 25 Haziran 2019'da açıklanacak. Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.

İL İÇİ BAŞVURUSUNDAN YARARLANANLAR İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANAMAYACAK

İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, o sürecin içerisine dahil oldukları için iller arası başvurudan yararlanamayacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Palu davasında şok sözler
Vatandaşlar uyarılıyor! 1700 asker onların peşinde
Katar Şeyhi'nin Marmaris'teki oteli kaderine terk edildi
Öykü Arin'den yeni haber var... 74 gün sonra ilk kez...