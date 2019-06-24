İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı?
Başvuruları 14-20 Haziran tarihlerinde alınan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il dışı tayin sonuçları için geri sayım devam ediyor. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekiyor. Peki, il dışı tayin sonuçları açıklandı mı?
Çeşitli sebeplerle il dışı tayin talebinde bulunan öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı duyurdu. MEB Kılavuzuna göre sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.
İl dışı atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Fakat henüz sonuçların saat kaçta açıklanacağında dair bir bilgilendirme yapılmadı.
Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı "A" Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 24 Haziran 2019'da açıklanacak.
Duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı "A" Bölümünün 11. maddesi kapsamında yapılan başvurulara İlişkin Atama Sonuçları 25 Haziran 2019'da açıklanacak. Atama sonuçları www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.
İL İÇİ BAŞVURUSUNDAN YARARLANANLAR İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANAMAYACAK
İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, o sürecin içerisine dahil oldukları için iller arası başvurudan yararlanamayacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekmektedir.
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