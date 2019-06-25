İl dışı atama sonuçları sonrası ilişik kesme ne zaman yapılır? İptal mümkün olacak mı?
İl dışı atama sonuçları, 24 Haziran Pazartesi akşamı erişime açıldı. Öğretmenlerin, bulundukları il dışında görev almak için başvurduğu il dışı başvurusu için süreç, ilişik kesme ve diğer işlemler ile devam edecek. İl dışı atama sonuçları bilgisine göre atanacakları illerde göreve başlamak üzere işlemlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler, süreci il ve ilçe müdürlüklerinden sürdürecek. Peki, il dışı atama sonuçları iptal edilebilecek mi? İşte, ilişik kesme ve iptal sürecine dair bazı bilgiler
İl dışı atama sonuçları, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Atama sonuçlarına göre işlemlerine başlayacak olan öğretmenler, ilişik kesme ve yer değiştirme iptali için araştırmaları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte, il dışı atama sonuçları hakkında bazı bilgiler
Yerleştirme işlemi öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik
verildi; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlendi.
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YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ İPTAL EDİLEBİLECEK Mİ?
İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.
Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir
İLİŞİK KESME NASIL OLACAK?
Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin atama işlemi gerçekleşip diğer eşin atama işleminin gerçekleşmemesi ya da diğer eşin yer değiştirme başvurusu şartlarını taşımaması durumunda atama işlemi gerçekleşen eş istemesi halinde 2019 Yaz Tatili Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme işlemleri sonuçlanıncaya kadar ilişik kesme işlemini erteleyebilecek.
Atama işlemi gerçekleşmeyen eşin aile birliği mazeretine bağlı olarak diğer eşin bulunduğu il’e atama işlemi gerçekleşmemesi durumunda ve atama işlemi gerçekleşen öğretmenin de istemesi halinde iller arası isteğe bağlı yer değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen atama işlemi iptal edilebilecektir. Ancak atama işlemini iptal ettirmeleri nedeniyle önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, hizmet puanına bakılmaksızın norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenecektir. Öğretmenlerin atama iptali istekleri sırasında bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2019 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma
süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
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