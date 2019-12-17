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Rifat BAŞARAN / ANKARA
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İl başkanlığı için başvuru yapmadım

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İl başkanlığı için başvuru yapmadım

CHP İstanbul İl Başkanlığı adayı olacağı konuşulan Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, “Adaylık başvurum yok ama aşağıdan gelen talepler var. Eğer ilçe kongrelerinde seçilecek delegeler de bu talebi dillendirirse, verilen görevden kaçmam” dedi.

Hürriyet’e konuşan Erdem şunları söyledi: “Benim elimde adaylık başvurusu formu olmaz. Ben talep olduğu sürece, görev verilmek istendiğinde yaparım. Görevden kaçmam. Örgüt dediğimiz üye ve delegeden oluşur. Parti üyelerinin muhteşem talebi var ve nereye gitsem yoğun ilgi gösteriyorlar. Eğer ilçe kongrelerinde seçilecek delegeler de bu talebi dillendirirse, başka bir şeye dönüşür. Ben hiç bir yerde bunu deklare etmedim. Cezaevinden böyle bir düşünce ile çıkmadım. Ama insanlar beni böyle bir görevde görmek istediklerini söylüyor. Ortada bir il başkanı var. Kendisi de bir yargılama süreci geçiriyor. Bu noktada karşı karşıyla getirilmemiz de etik olmaz. Siyasette herkesin yapacağı işler var. Örgüt herkese aktif bir görev verecektir.” 

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