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    İktiyozis nedir? Balık pulu derisi hastalığı belirtileri neler?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 15:09 | Son Güncelleme:

    İktiyozis halk dilinde bilinen adıyla balık pulu derisi hastalığı, kalıtsal bir cilt bozukluğudur. Çocukluğun erken dönemlerinde görülen balık pulu derisinin tanısı klinik muayene ile konmakta, kesin tanı için biyopsi yapılmaktadır. Peki, balık pulu derisi hastalığı nasıl anlaşılır?

    İktiyozis genetik ve sonradan gelişen cilt hastalıklarının nadir bir grubunu oluşturmaktadır. Derinin yapıtaşı olan keratin maddesinde meydana gelen bozukluklar sonucu ortaya çıkar. Halk arasında balık pulu derisi hastalığı olarak da bilinmektedir. Genetik geçişli olanlar ilk belirtilerini doğum anından itibaren verir. Bazıları yaşamın sonraki dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.

    NASIL ANLAŞILIR?

    Ciltte kuruluk, derinin pullanması, kızarıklık, kaşıntı, bazı hastalarda terleyememe gibi şikayetler ön plandadır. Derisinde kuruluk, pullanma, dökülme, acıma hissi, bazen çok kurumaya terleyememe de eklenebilir. Bu durumda terleyememeye bağlı ateş yükselmesi görülebilir.

    TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

    İktiyozlarda temel tedavi cildin düzenli nemlendirilmesidir. Islak cilt üzerine nemlendirme(banyodan sonra) daha etkili olacaktır.

    Soyucu kremler kullanılabilir ve tedaviler daha çok ayak tabanı ve avuç içi gibi daha kalın derili yerlerde tercih edilir.

    İleri durumlarda hekiminiz tarafından kontrol altında daha ciddi tedaviler verilebilir.

    TEDAVİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Cildi kurutacak kadar sık duştan ve sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır.
    Alkol ve parfüm içeren sabunlardan kaçınılmalıdır.
    Oda havasını nemlendirici cihazlar kullanılmalıdır.
    Dudaklarınız için düzenli olarak dudak balmı kullanın.
    Ek önlem; Genetik danışma:
    Genetik geçişli iktiyozisin birçok çeşidi vardır. Her alt tipin sonraki nesillere genetik aktarılışı farklı olmaktadır. Hasta çocuğa sahip aileler, diğer çocuklarının da hasta olma riskini bilmeleri ve aile planlamalarını yapmaları açısından genetik danışmanlığa yönlendirilmelidir. Ayrıca gebelik döneminde bu hastalığın tanısı konulabilmekte ve yaşamla bağdaşmayan formları erken tanı ile tespit edilebilmektedir. Ailelerin bu konuda bilgi sahibi olmaları sağlıklı nesillerin doğmasına olanak sağlar.
    Gelecekte iktiyozis hastalığının önüne geçmek için gen tedavileri üzerine çalışmalar devam etmektedir.

     

     

    Etiketler: Balık pulu derisi hastalığı nedir
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