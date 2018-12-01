İktidarsızlığa evde tedavi seçeneği... Mobil şok dalga

O günden bu yana 10 binin üzerinde kişi toplumun tabu saydığı, kapalı kapılar ardında doktorlara bile zor söyledikleri sorunlarını çözmeleri için kapılarını çaldı. Demet Tansu ve kardiyolog Buket Alibazoğlu bununla kalmadı, tedavi için hastane ortamına gitmek istemeyen erkekler için cihazın taşınabilir yapılması için üretici firmaya başvurdu. Firma, ilk kez Türkiye için gezici cihaz üretti.

50’DEN SONRA YÜZDE 50

Alibazoğlu ve Tansu kardeşlerin hem cihazı keşfetmelerinin hem de tedavi için başvuran hastalarının ilginç hikâyesi var. Üç yıl evli kalıp, hiç birlikte olamayan çiftten tutun babasını tedaviye getiren kız çocuğuna, oğullarını topluca tedaviye getiren aşirete kadar çarpıcı hikâyelere tanıklık eden Alibazoğlu ve Tansu kardeşler, Hürriyet’e şu bilgileri anlattı:

“Dünyada ve Türkiye’de pek çok erkek bu hastalıktan mustarip. Hatta görülme sıklığı o kadar fazla ki 20’li yaşlarda yüzde 20, 30’lu yaşlarda yüzde 30, 40’lı yaşlarda yüzde 40, 50’li yaşlardaki erkeklerin yüzde 50’sinde görülüyor. Cihazı Türkiye’ye getirmeye karar verdik. Yaşlandıkça penise giden kan damarları esnekliğini kaybediyor, içine daha az kan alıyor ve sertleşememe sorunu ortaya çıkıyor. Bu tedavi, esnekliğini yitirmiş ve tıkanmış damarların hem yapısını düzeltiyor hem de yeni kılcal damarlar oluşturuyor. Cihaz, şok dalga tedavisi ile erkeklerin iktidarsızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Penis eğriliğini de düzeltiyor.

Ancak, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalarının, diğerlerinden farklı olarak, aldıkları seansı bir sene sonra yarı oranda tekrarlamaları gerekiyor. Tedavi genelde 6 seansta tamamlanıyor ve vücudun onarım sistemi olan kök hücrelerini aktive ediyor. Böylece tedavi gerçekleşiyor.”

10 BİN HASTA BAŞVURDU

“Şu ana kadar başvuran hasta sayımız 10 bini geçti ve bu hastaların yüzde 75’i tedaviye olumlu sonuç verdi. Başvuran hasta sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında VIP hastalar da bulunuyor. Bu kişiler ortalıkta görünmek istemiyor. Hastaneye, bu hastalık nedeniyle başvurmuyor. Bize gelerek ‘evde tedavi olmak istediklerini’ söyleyenler var. Biz de üretici firmaya ‘bu cihazı taşınabilir şekle getiremez miyiz’ diye sorduk. 6 ay içinde taşınabilir cihaz ürettiler. Şimdi VIP hastalar da merkezimizin bulunmadığı bölgelerdeki kişiler de rahatlıkla tedavi olabiliyorlar. Bu cihaz tamamen doktor ya da sağlık personeli tarafından kullanılabiliyor. Şu anda 25 il ve 42 merkezde cihaz var. 50 gezici cihazla da merkez olmayan illerde tedavi uygulanıyor.”