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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

İktidarsızlığa evde tedavi seçeneği... Mobil şok dalga

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İktidarsızlığa evde tedavi seçeneği... Mobil şok dalga

BİRİ doktor diğeri işletmeci iki kız kardeş, beş yıl önce bir şirket kurdu ve iktidarsızlık sorununu gidermeyi amaçlayan “şok dalga tedavisini” Türkiye’ye getirdi.

O günden bu yana 10 binin üzerinde kişi toplumun tabu saydığı, kapalı kapılar ardında doktorlara bile zor söyledikleri sorunlarını çözmeleri için kapılarını çaldı. Demet Tansu ve kardiyolog Buket Alibazoğlu bununla kalmadı, tedavi için hastane ortamına gitmek istemeyen erkekler için cihazın taşınabilir yapılması için üretici firmaya başvurdu. Firma, ilk kez Türkiye için gezici cihaz üretti.

50’DEN SONRA YÜZDE 50

Alibazoğlu ve Tansu kardeşlerin hem cihazı keşfetmelerinin hem de tedavi için başvuran hastalarının ilginç hikâyesi var. Üç yıl evli kalıp, hiç birlikte olamayan çiftten tutun babasını tedaviye getiren kız çocuğuna, oğullarını topluca tedaviye getiren aşirete kadar çarpıcı hikâyelere tanıklık eden Alibazoğlu ve Tansu kardeşler, Hürriyet’e şu bilgileri anlattı:

“Dünyada ve Türkiye’de pek çok erkek bu hastalıktan mustarip. Hatta görülme sıklığı o kadar fazla ki 20’li yaşlarda yüzde 20, 30’lu yaşlarda yüzde 30, 40’lı yaşlarda yüzde 40, 50’li yaşlardaki erkeklerin yüzde 50’sinde görülüyor. Cihazı Türkiye’ye getirmeye karar verdik. Yaşlandıkça penise giden kan damarları esnekliğini kaybediyor, içine daha az kan alıyor ve sertleşememe sorunu ortaya çıkıyor. Bu tedavi, esnekliğini yitirmiş ve tıkanmış damarların hem yapısını düzeltiyor hem de yeni kılcal damarlar oluşturuyor. Cihaz, şok dalga tedavisi ile erkeklerin iktidarsızlık sorununu ortadan kaldırıyor. Penis eğriliğini de düzeltiyor.

Ancak, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalarının, diğerlerinden farklı olarak, aldıkları seansı bir sene sonra yarı oranda tekrarlamaları gerekiyor. Tedavi genelde 6 seansta tamamlanıyor ve vücudun onarım sistemi olan kök hücrelerini aktive ediyor. Böylece tedavi gerçekleşiyor.”

10 BİN HASTA BAŞVURDU

 “Şu ana kadar başvuran hasta sayımız 10 bini geçti ve bu hastaların yüzde 75’i tedaviye olumlu sonuç verdi. Başvuran hasta sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında VIP hastalar da bulunuyor. Bu kişiler ortalıkta görünmek istemiyor. Hastaneye, bu hastalık nedeniyle başvurmuyor. Bize gelerek ‘evde tedavi olmak istediklerini’ söyleyenler var. Biz de üretici firmaya ‘bu cihazı taşınabilir şekle getiremez miyiz’ diye sorduk. 6 ay içinde taşınabilir cihaz ürettiler. Şimdi VIP hastalar da merkezimizin bulunmadığı bölgelerdeki kişiler de rahatlıkla tedavi olabiliyorlar. Bu cihaz tamamen doktor ya da sağlık personeli tarafından kullanılabiliyor. Şu anda 25 il ve 42 merkezde cihaz var. 50 gezici cihazla da merkez olmayan illerde tedavi uygulanıyor.”

 

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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