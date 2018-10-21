‘İktidarın randevu vermemesi kötü sürpriz oldu’
TÜRKİYE-AB Karma Parlamento Komisyonu, önümüzdeki dönemde yoğunlaşacak toplantılar ve temaslar nedeniyle dört bakanlıktan brifing aldı.
KPK toplantılarına hazırlanan heyet, Türkiye-AB ilişkilerinde iki olumlu gelişme bekliyor. AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ziyaretinde hükümet üyeleriyle görüşememesini, “Benim için kötü sürpriz oldu” sözleriyle paylaştı.
KARMA KOMİSYON
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan ve üyeleri hazırlıklara başladı. AK Partili İsmail Emre Karayel başkanlığındaki komisyon, geçtiğimiz günlerde İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Ticaret bakanlıklarından brifing aldı.
Fasılların açılması konusunda şart olarak öngörülen terörle mücadele yasasında yapılacak değişiklik konusunda Adalet Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığı ama bu değişikliğe İçişleri Bakanlığı’nın sıcak bakmadığı bilgisi paylaşıldı. Siyasetin finansmanı ve şeffaflaşma konusunda da Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığı görüldü.
AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, Türkiye temasları da komisyonun gündeminde yer tuttu. Piri’nin, AK Parti yöneticileri ve ilgili bakanlarla görüşme talebi, Dışişleri Bakanlığı’nın tutumu nedeniyle kabul edilmedi.
Muhalefet partilerinin liderlerinin yanı sıra TBMM Türkiye–AB Karma Komisyonu Başkanı AKP’li İsmail Emre Karayel ile bir araya gelen Piri’nin sitemde bulunduğu öğrenildi. Piri görüşmeler sırasında, “Açıkçası AK Parti’den veya bakanlarla bir görüşme bekliyordum. Randevu verilmemesi benim için kötü bir sürpriz oldu” dedi. Komisyon üyeleri, Türkiye raporunun objektif ve önyargısız hazırlanması talebini dile getirince Piri, “Ben Türkiye’nin iyiliğini isterim. Ama insan hakları konusunda çok hassasız. Venedik Komisyonu raporuna göre hareket ediliyor” görüşünü dile getirdi.
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