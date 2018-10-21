‘İktidarın randevu vermemesi kötü sürpriz oldu’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘İktidarın randevu vermemesi kötü sürpriz oldu’
GeriGündem ‘İktidarın randevu vermemesi kötü sürpriz oldu’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Nuray BABACAN/ANKARA
21.10.2018 - 00:58, Son Güncelleme:

‘İktidarın randevu vermemesi kötü sürpriz oldu’

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
‘İktidarın randevu vermemesi kötü sürpriz oldu’

TÜRKİYE-AB Karma Parlamento Komisyonu, önümüzdeki dönemde yoğunlaşacak toplantılar ve temaslar nedeniyle dört bakanlıktan brifing aldı.

KPK toplantılarına hazırlanan heyet, Türkiye-AB ilişkilerinde iki olumlu gelişme bekliyor. AP Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ziyaretinde hükümet üyeleriyle görüşememesini, “Benim için kötü sürpriz oldu” sözleriyle paylaştı.

KARMA KOMİSYON

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan ve üyeleri hazırlıklara başladı. AK Partili İsmail Emre Karayel başkanlığındaki komisyon, geçtiğimiz günlerde İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Ticaret bakanlıklarından brifing aldı.

Fasılların açılması konusunda şart olarak öngörülen terörle mücadele yasasında yapılacak değişiklik konusunda Adalet Bakanlığı’nın bir çalışma yaptığı ama bu değişikliğe İçişleri Bakanlığı’nın sıcak bakmadığı bilgisi paylaşıldı. Siyasetin finansmanı ve şeffaflaşma konusunda da Türkiye’nin tutumunda bir değişiklik olmadığı görüldü.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, Türkiye temasları da komisyonun gündeminde yer tuttu. Piri’nin, AK Parti yöneticileri ve ilgili bakanlarla görüşme talebi, Dışişleri Bakanlığı’nın tutumu nedeniyle kabul edilmedi.

Muhalefet partilerinin liderlerinin yanı sıra TBMM Türkiye–AB Karma Komisyonu Başkanı AKP’li İsmail Emre Karayel ile bir araya gelen Piri’nin sitemde bulunduğu öğrenildi. Piri görüşmeler sırasında, “Açıkçası AK Parti’den veya bakanlarla bir görüşme bekliyordum. Randevu verilmemesi benim için kötü bir sürpriz oldu” dedi. Komisyon üyeleri, Türkiye raporunun objektif ve önyargısız hazırlanması talebini dile getirince Piri, “Ben Türkiye’nin iyiliğini isterim. Ama insan hakları konusunda çok hassasız. Venedik Komisyonu raporuna göre hareket ediliyor” görüşünü dile getirdi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Diyarbakır mesajları

Kavgaya mı çağırdınız

Bitsin bu kölelik... Aileler desteklensin kız çocukları okutulsun

‘Suudi yönetimi bu işten sıyrılamaz’