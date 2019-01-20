İktidar ve muhalefetten ortak AB çıkarması: Rapor motive edici olmalı

AK Partili Eş Başkan İsmail Karayel, CHP’li Eş Başkan Yardımcısı Sibel Özdemir ve MHP’li Arzu Erdem’den oluşan heyetin temaslarına ilişkin bilgi veren Özdemir, şu açıklamaları yaptı:

ASKIYA ALINMA ORANTISIZ

“İlişkilerin askıya alınması teklifinin kesinlikle orantısız bir politika olacağını Avrupalı mevkidaşlarımızla paylaştık. Müzakere sürecinin askıya alınmasının her iki tarafın da yararına bir adım olmayacağını paylaştık. Avrupalı parlamenterlerde çok farklı görüşler olduğunu, Türkiye’den hükümetten somut adımlar beklendiğini gözlemledik. Bu anlamda somut ve gerçekçi adımlar atılmadığı sürece her iki taraf için de ilişkilerin önünün açılmasının zor olacağı izlenimini edindik. Her iki tarafın da özeleştiri ve yapıcı değerlendirmeler yaparak sürecin ve ilişkilerin önünü açacak somut adımlar atılmasını, muhalefet partisi temsilcisi olarak bizler cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.

Bizim temel amacımız taslak raporda da altı çizilen reform sürecinin tekrar başlamasına yönelik motive edici adımların atılmasını sağlamlamak. CHP olarak bizim de çok hassas olduğumuz hukukun üstünlüğü, temel insan hakları, yargı sistemindeki sıkıntılar, güçler ayrılığı ilkesi, uzun tutukluluk, medya bağımsızlığı ve Kopenhag siyasi kriterlerinden ulaştığımız noktasında reform sürecinin başlaması için raporun çok daha yapıcı ve motive edici bir hale getirilmesidir.”

SADECE TÜRKAK AKREDİTE EDECEK

TÜRK Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türkiye’de akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi. TÜRKAK’tan yapılan açıklamada özetle şu bilgiler verildi: “Avrupa Birliği tüzüğü hükümleri uyarınca Avrupa Akreditasyon Birliği’nde üyesi bulunan ülkelerde uygunluk değerlendirmesi alanında yalnızca bir akreditasyon kuruluşunun hizmet vermesine izin verilmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk Akreditasyon Kurumu’nun görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz.”

Helal Akreditasyon Kurumu da görev alanında akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş olarak tescillendi. Aynı yasayla şu düzenleme de yürürlüğe girdi: “Helal Akreditasyon Kurumu, Türkiye’de helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon Kurumu’nun görev alanına giren hususlarda faaliyette bulunamaz, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz.”