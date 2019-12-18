İkrar ne demek? İkrar nedir? İkrar TDK kelime anlamı

İkrar kelimesinin anlamı TDK tarafından da açıklanmaktadır. İkrar sözlük anlamı saklamayıp dorudan, açıkça söyleme, bildirme demektir. Bir diğer anlamı ise, kabullenme, onama, benimseme ve tasdik olarak bilinmektedir. Kullanıldığı cümle içerisinde bu anlamlardan birisini taşıyarak görev almaktadır. Kökeni Arapça olan ikrar kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelimedir.

İkrar Nedir?

İkrar kelime anlamı ile bir olayı, bir durumu kabul etme, benimsemek için kullanılmaktadır. Ayrıca bir şeyin açıkça söylenmesi için de kullanılmaktadır. Bir şey ya da durumu açıkça söylemek ise kabul ettiğini beyan etmek anlamında kullanılmaktadır. İkrar eden kişi kabul ettiğini benimsediğini dil ile de açıkça söylemektedir. Eski kelimeler arasında yer alsa da ikrar günümüzde de kullanılmaktadır