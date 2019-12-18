MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİkrar ne demek? İkrar nedir? İkrar TDK kelime anlamı
GeriGündem İkrar ne demek? İkrar nedir? İkrar TDK kelime anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
18.12.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

İkrar ne demek? İkrar nedir? İkrar TDK kelime anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkrar ne demek? İkrar nedir? İkrar TDK kelime anlamı

İkrar kelimesinin sözlük anlamı ve ne anlamda kullanıldığı internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Peki ikrar kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir ve kökeni nedir?

İkrar kelimesinin anlamı TDK tarafından da açıklanmaktadır. İkrar sözlük anlamı saklamayıp dorudan, açıkça söyleme, bildirme demektir. Bir diğer anlamı ise, kabullenme, onama, benimseme ve tasdik olarak bilinmektedir. Kullanıldığı cümle içerisinde bu anlamlardan birisini taşıyarak görev almaktadır. Kökeni Arapça olan ikrar kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelimedir. 

İkrar Nedir?

İkrar kelime anlamı ile bir olayı, bir durumu kabul etme, benimsemek için kullanılmaktadır. Ayrıca bir şeyin açıkça söylenmesi için de kullanılmaktadır. Bir şey ya da durumu açıkça söylemek ise kabul ettiğini beyan etmek anlamında kullanılmaktadır. İkrar eden kişi kabul ettiğini benimsediğini dil ile de açıkça söylemektedir. Eski kelimeler arasında yer alsa da ikrar günümüzde de kullanılmaktadır

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle