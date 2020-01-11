İkra isminin anlamı nedir? İkra ne demek?

İkra ismi kız çocuklarına verilen en yaygın isimler arasında yer almaktadır. Arapça kelime olan ikra oku anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ikra kelime ve isim olarak yer almamaktadır. Ancak ikra kelimesinden türemiş olan ikrar kelimesi yer almaktadır. İkrar sözlük anlamı ise, kabul etme, bildirme, açıkça söyleme şeklinde açıklanmaktadır.

İkra İsminin Anlamı Nedir?

İkra arapça bir kelimedir. Oku anlamımda kullanılmaktadır. Kız çocuklara tek başına ya da başka bir isimle birlikte verilmektedir.

Arapça olan bu kelime Hz. Muhammed (S.A.V) e gelen ilk vahiy olarak bilinmektedir. Oku anlamına gelen bu kelime kız çocuklara isim olarak verilmektedir. Kur'an-ı Kerimde ilk kelime ikra şeklindedir.

İkra İsminin Özellikleri

Özgürlükçü ve emir almayı sevmeyen bir yapısı vardır. Olayları algılama ve analiz etme yeteneği gelişmiştir. Çok duygusal ve kırılgan yapısı ile tanınmaktadır. Ve hassas bir bünyeye sahiptir. Kararsızlık yaşamının bir parçası haline gelmiştir. Yaşamımdaki her alanda seçim yapmakta büyük güçlük çekmektedir. Kendine özgü bir duruşu vardır ve başarılı sağlam karakteri ile dikkat çekmektedir.