İKM zabıt katibi sonuçları hangi illerde açıklandı?
İnfaz Koruma Memuru (İKM) ve zabıt katibi alımı için başvuru sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu İKM ve zabıt katibi alımı başvuru sonuçları, illerin adliye sayfası üzerinden görüntülenebilecek. Peki, İKM ve zabıt katibi başvuru sonuçları hangi illerde açıklandı? İşte, merakla araştırılan o konu hakkında detaylı bilgiler
İKM ve zabıt katibi sonuçları, bugün itibariyle adliyelerin sayfaları üzerinden görüntülenebilecek. İnfaz Koruma Memuru ya da zabıt katibi olarak kadroya girmek isteyen adaylar, başvuru sonuçlarına göre diğer mülakatlara tabi tutulacak. İşte, İKM ve zabıt katibi başvuru sonuçları hakkında detaylı bilgiler
İKM VE ZABIT KATİBİ BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ İLLERDE AÇIKLANDI?
Başvuru sonuçları, illerin resmi adliye siteleri üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Başvuru yaptığınız ilin adliye sayfasını gün içerisinde takip ederek sonuç bilgisine ulaşabilirsiniz.
İKM İÇİN BOY ÖLÇÜMÜ NE ZAMAN?
İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere 05/08/2019 ve devam eden günlerde yapılacak olup, adayların boy-kilo ölçümüne hangi gün katılacakları ilgili sınav komisyonlarınca ilan edilecektir. Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır. Boy kilo ölçümünü geçerek sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ayrıca ilgili sınav merkezleri tarafından ilan edilmesi gerekmektedir.
ZABIT KATİBİ UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?
Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı
kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.
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