İKM sonuçları ne zaman açıklanacak?
İnfaz Koruma Memuru (İKM) olabilmek için Adalet Bakanlığı'na müracaatta bulunan adaylar, yapılacak olan sözlü mülakatların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, vatandaşların araştırdığı İKM sonuçları hakkında bazı bilgiler
İKM sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Eski tabirle gardiyan, yeni ismiyle İnfaz Koruma Memuru olmak isteyen vatandaşlar, sözlü sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte, İKM sonuçları hakkında bazı bilgiler
İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, hemşire, destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 9 Eylül tarihinde başlamış ve süregelen zaman diliminde devam etmişti.
Başlangıç tarihinden bu yana üzerinden 2 ay geçen İKM sonuçları için Adalet Bakanlığı herhangi resmi bir açıklama yapmazken, sonuçların herhangi bir aksaklık olmadığı takdirde bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor.
BAŞARI LİSTESİ NASIL DUYURULACAK?
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.
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