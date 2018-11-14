İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklanan iller
İKM mülakat sonuçları, Ceza Tevkif Evleri bünyesinde görev almak isteyen vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. Adliyelerin kendi bünyesinde gerçekleştirdiği İKM mülakatları için sonuçlara kilitlenen vatandaşlar takiplerine devam ediyor. Peki, İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler
İKM mülakat sonuçları, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. Mülakatların tamamlanmasının ardından birçok vatandaş, gardiyanlık görevini icra etmlerinde ilk basamak olan İKM mülakat sonuçları açıklamasına kilitlendi. Peki, İKM mülakat sonuçları hangi illerde açıklandı? İşte, o detaylar
İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında adliyeler üzerinden duyuru yapması bekleniyor.
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.
BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
KIRKLARELİ ADLİYESİ SONUÇLARI AÇIKLADI
Kırklareli ve Batman Adliyesi, Sözleşmeli Personel alımı kapsamında yapılan sözlü sınavda kazanan adaylara ilişkin Nihai başarı listesi aşağıdaki bağlantılar üzerinden yayınladı.
Diğer illerin sonuçları için lütfen başvurduğunuz adliyelerin ana sayfasını ve duyurularını anlık olarak takip ediniz.
KIRKLARELİ ADLİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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