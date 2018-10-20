İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı bünyesinde İnfaz Koruma Memuru (İKM) olarak görev almak isteyen vatandaşların sorguladığı sözlü mülakat sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Adliyelerin gerçekleştirdiği sınavların ardından beklentiye geçen vatandaşlar, Gardiyanlıkla ilgili mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından mülakata girmişti. Peki, İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında bazı bilgiler
İKM mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Türkiye genelinde toplam 6 bin 681 vatandaşın kadroya dahil edileceği gardiyan alımı için mülakat sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor.
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.
BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
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