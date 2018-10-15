İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı mülakat sonuçları merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye genelinde toplam 6 bin 681 kişinin infaz koruma memuru olarak istihdam edileceği Adalet Bakanlığı'nda, sözlü sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, Adalet Bakanlığı'nın İKM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce adayın merakla beklediği o konu hakkında bazı bilgiler
İnfaz Koruma Memuru (İKM) olabilmek için Adalet Bakanlığı'nın açtığı ilana başvuran birçok vatandaş, geçtiğimiz ay içerisinde sözlü mülakatlara katılım gösterdi. Gardiyanlıkla ilgili mesleki bilgi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, genel kültür, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği gibi konulardan İKM sözlü mülakatına giren adaylar, sonuç açıklaması için Adalet Bakanlığı'nın duyuru sayfasına kilitlendi. Peki, İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında duyuru yapması bekleniyor.
Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.
BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.
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