İKM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte açıklayan iller

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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06.11.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

İKM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte açıklayan iller

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İKM mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte açıklayan iller

İKM mülakat sonuçları, bazı illerde erişime açıldı. Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen çeşitli mülakatların ardından sonuç aşamasına kilitlenen adaylar, İKM mülakat sonuçları araştırmasına başladı. Peki, İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, mülakat sonuçları açıklanan bazı iller

İKM mülakat sonuçları için vatandaşların sorgulaması devam ediyor. Gardiyan olabilmek için çeşitli aşamalardan geçen adaylar, İKM mülakat sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, İKM mülakat sonuçları nereden öğrenilebilecek? İşte, açıklanan il detayları

KIRKLARELİ ADLİYESİ SONUÇLARI AÇIKLADI

Kırklareli Adliyesi, Sözleşmeli Personel alımına ilişkin 10-14/09/2018 tarihinde yapılan sözlü sınavda kazanan adaylara ilişkin Nihai başarı listesi aşağıda yayınladı.

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İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü sınavın geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından adliyelerden gelecek olan sonuçlara kilitlenen adaylar, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçlarını sorguluyor. Sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi vermeyen Adalet Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde sonuçlar hakkında adliyeler üzerinden duyuru yapması bekleniyor.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi sınav merkezi tarafından yapılacak.

BAŞARI LİSTESİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

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