İklim ve gıda güvenliği için kadınlar sahada
TEMA Vakfı, iklim değişikliğinden en çok kadınların etkinlenmesine rağmen, karar süreçlerinde kadınların etkin yer alamamaları nedeniyle ‘İklim İçin Kadın Liderler Projesi’ni hayata geçirdi.
Geçen ağustosta başlayan proje kapsamında vakıf bünyesindeki kadın gönüllülerin iklim değişikliği konusunda kapasitelerinin arttırılması ve yerelde iklim savunuculuğu yapabilmelerinin desteklenmesi hedeflendi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisini anlattı: “Dünya yüzey sıcaklığı bir derece arttı. Ülkemizde de Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölge. Şu an zaten su stresi yaşıyor ama iklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle su fakiri olma yolunda ilerliyoruz. Kuraklık geliyor, aşırı hava olayları yaşıyoruz. Tarımsal verimlilik etkileniyor, gıda güvenliği gündemimize oturuyor. Yılardır söylüyorduk kimse dinlemiyordu. Artık sadece kırsalı değil şehirleri de etkiliyor. İklim değişikliği en çok yoksulları vuruyor. Yoksulların da yüzde 70’ini kadınlar oluşturuyor. Kırsalda en çok kadınlar etkileniyor ama karar verici olarak ağırlığa sahip değiller. Topraklar kendinin değil, karar mekanizmasında yoklar. Gıda üretiminin yüzde 50-80’inden kadınlar sorumlu fakat arazilerin sadece yüzde 10’u onların. Adaptasyon teknolojileri için fonlara ulaşamıyorlar.”
EKİNLER KÖTÜYSE YEMEK DE KÖTÜ
Ataç, değişim için 29 ilden 86 temsilci eğittiklerini, savunuculuk konusunda kadınları desteklediklerini söyledi. Peki eğitimler faydalı oldu mu? Çerkezköy İlçe Sorumlusu Nilüfer Ceylan, tecrübelerini “Bölgemizdeki termik santral projesiyle mücadele için bizzat etkilenecek kişilere gittik, domatesi eskisi gibi ekemeyeceklerini anlattık. Kadınların verdiği mücadele daha estetik oluyor, kavga etmiyor, korkutmuyor” diye anlattı.
Pınarca Köyü sakini İlknur Bozkaya da artık gün ve mevlitlerdeki gündemlerinde termik santral olduğunu söyledi. Bozkaya, “Kadınlarımız cesurdu. Biz ekmeye, dikmeye, dalından koparıp yemeye alışığız. Arkamızdan beddua etmeyecek nesiller için yola çıktık” dedi. TEMA Gaziantep Şehitkamil İlçe Sorumlusu Karabay da “Bölgedeki kadınlar ‘Antep gastronomi şehri ama ekinler iyi çıkmadığında yaptığımız yemekler güzel olmuyor, biz ne yapabiliriz?’ diye soruyordu. Anlatınca ‘Rolümüz çokmuş’ dediler. Çiftçi kadınlara büyük rol düşüyor” diye konuştu.
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