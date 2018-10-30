İklim değişikliği dava delili
Termik santral lisans iptali için açılan davalarda iklim felaketleri ve bilim insanlarının küresel ısınmanın dünyanın sonu olacağına ilişkin tespit ve uyarıları mahkemelere delil olarak sunuldu ve “Yaşayacak başka gezegen yok. İçecek su, nefes alacak hava için termik santrallerin zarar verdiği iklim sistemine muhtacız” denildi. Haberin detayları şöyle:
1 GÜNDE 7 DERECE
Çin sermayesi ile yapılacak Yumurtalık EMBA Kömürlü Termik Santralı lisans iptal davasında, Ankara’daki duruşmadan bir gün önce havanın 21 derece iken, duruşma günü 14 derece birden düşerek, 7 dereceye inmesi ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ağaçların yerinden sökülmesi fotoğraflarıyla delil gösterildi. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, “Gezegen atmosferinin altında canlı yaşamının sürebilmesini sağlayan koşullar ve iklim sistemi kömürlü termik santraller nedeniyle değişmekte olup, fosil yakıt tüketimi gezegen ekosisteminin sürdürülebilirliğini ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. İptal kararı verin” dedi.
Avukat İsmail Hakkı Atal
ÇEVRECİ SAVUNMA
Atal, Ankara 7. İdare Mahkemesi’ndeki Yumurtalık EMBA termik santrali lisans iptal davasının 25 Ekim’deki duruşmasında yaptıkları savunmayı Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “Bilim insanlarının tespitlerine göre gezegende iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının % 82’si kömür ve petrol tüketiminden kaynaklanıyor. Tufanbeyli Enerjisa Kömürlü Termik Santrali lisans iptal davasının Ankara 18. İdare Mahkemesi’nde 4 Temmuz 2017 tarihindeki duruşmasında, iklim değişikliği nedeniyle 2 Temmuz 2017 tarihinde Gümüldür-Menderes-Bodrum-Alanya-Anamur’da ormanlarımızın nasıl topluca yandığını örneklemiştik. Yumurtalık EMBA kömürlü termik santralinin Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde 25 Ekim 2018 günü görülen duruşmasında da her geçen gün sayısı ve şiddeti artan iklim değişikliği kaynaklı aşırı iklim olaylarını içimiz yanarak örnekledik.
CEVİZ GİBİ DOLU
24 Ekim Çarşamba günü Ankara’da hava sıcaklığı 21 derece iken, duruşmanın görüldüğü 25 Ekim Perşembe günü 7 dereceye düştü. 24 Ekim Çarşamba günü Hatay’da şiddetli dolu yağışı, narenciye bahçelerinde hasat edilmeyi bekleyen mandalina ağaçlarındaki meyveleri parçalayıp yere döktü. Çiftçi Ali Keskin, ‘61 yaşındayım burada daha böyle bir afet görmedim’ değerlendirmesi yaptı. 24 Ekim Çarşamba günü Adana’da 19.30’da 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı ve araçlara hasar verdi. 24-25 Ekim günlerinde Hatay-Erzin’de Meteroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü’nün resmi verilerine göre metrekareye 196,4 kilogram yağış düşerken, Erzin’de ağaçlar yerinden söküldü. 2018 yazında Kuzey Buz Denizi sınırında bulunan Kuzey Sibirya’da 5 Temmuz’da sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıktı.
+2 DÖNÜLMEZ SINIR
Bilim insanları, endüstri öncesi döneme göre gezegenin ortalama ısısında meydana gelecek 2 derecelik artışın küresel ısınmada geri dönülemez sınır olduğunu tespit etmişlerdir. 28 Haziran 2017 tarihinde BM yetkilileri ve iklim uzmanları iklim değişikliğinin en kötü etkilerini engelleyebilmek için maalesef son 3 yıl kaldığını açıklamışlardır. Doğu Akdeniz bölgesinde yapılmak istenilen termik santraller hem bölgemizi ve hem de insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Hepimiz aynı gemideyiz ve yaşayacak başka bir gezegen yok. Yiyecek ekmek içecek su, nefes alacak hava için termik santrallerin zarar verdiği iklim sistemine muhtacız.”
EMBA KARAR AŞAMASINDA
Avukat İsmail Hakkı Atal, Ankara 7. İdare Mahkemesi’ndeki Yumurtalık EMBA Termik Santralı lisans iptali davasında, keşif ve 25 Ekim’de duruşma yapıldığını ve birkaç gün içinde mahkemenin karar vereceğini söyledi. Atal, Tufanbeyli Enerjisa Kömürlü Termik Santralı lisans iptal istemi davasının ise Ankara 18. İdare Mahkemesi’nce reddedildiğini ve Danıştay’da temyiz aşamasında olduğunu bildirdi. Atal, “7. İdare’nin kararını, Danıştay’ın da temyiz sonucunu bekliyoruz” dedi.
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