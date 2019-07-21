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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-AA
21.07.2019 - 19:19, Son Güncelleme:

İkizlerden acı haber geldi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren ikiz kardeşlerin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemeliye Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki ikizler Eren ve Efe Erol ile akranları Mehmet Aktaş, serinlemek için köydeki gölete girdi.
Eren'in bir süre sonra gölette gözden kaybolması üzerine ikizi Efe Erol kardeşini bulmak için suya daldı.

Efe'nin de bir süre sonra yüzeye çıkmamasının ardından Mehmet Aktaş, sudan çıkarak durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ACI HABER GELDİ

Olay yerine gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şubesinde görevli dalgıçlar, ikizlerin bulunması için arama çalışmalarına başladı.

İkizlerden acı haber geldi

İkizlerin cesetleri Manisa AFAD ve İzmir'den gelen dalgıç polislerin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.

Acı haberi alan baba Ahmet ve anne Aliye Erol, gözyaşlarına boğuldu.

Cesetlerin otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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