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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.07.2019 - 18:53, Son Güncelleme:

İkizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

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İkizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Kemaliye Göleti'nde boğulan Efe Birol (13) ile ikizi Eren Birol, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Cenazede, ikizlerin annesi Aliye Birol, sinir krizi geçirip, çocuklarının ardından gözyaşları içinde ağıtlar yaktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi.

Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü.

Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşları Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden dalgıç istendi. Dalgıç polisler, ikizleri suya düştükleri yerde balçığa saplanmış halde buldu.

Dalgıç polisler, önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkardı. İkizlerin sudan çıkartılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İkizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

ÇOCUKLARININ ARDINDAN AĞITLAR YAKTI

Yapılan otopsinin ardından ikizlerin yakınları tarafından alınan cenazeleri, ilk olarak Kemaliye Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Üç çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşayan Aliye Birol, sinir krizi geçirdi. Evlatlarının arkasından "Bekleyin ben de yanınıza geliyorum. Önce ben gidecektim. Batsın bu dünya, kopsun kıyamet" diyerek, ağıtlar yakan anne Birol'u yakınları güçlükle sakinleştirdi. Anne Birol'un ağıtları yürekleri dağladı. Baba Ahmet Birol ise güçlükle ayakta durdu. Evin önünde helallik alınmasının ardından ikizler cenazesi, Kemaliye Camisi'ne götürüldü.

İkizler son yolculuklarına yan yana uğurlandı

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada düzenlenen cenaze törenine çiftçilik yapan baba Ahmet Birol, anne Aliye Birol, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Bilge Altan, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Alaşehir Müftüsü Necati Kara ve Birol kardeşlerin yakınları, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Ahmet Birol, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Müftü Necati Kara'nın ikizler için ayrı ayrı kıldırdığı namazın ardından ikizlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda Kemaliye Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Efe Birol ve ikizi Eren Birol, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

İkizlerden acı haber geldi
İkizlerden acı haber geldi
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