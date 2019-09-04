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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
04.09.2019 - 21:50, Son Güncelleme:

İkiz plakayla milyonluk soygun

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İkiz plakayla milyonluk soygun

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikadan ikiz plakalı araç ile 20 ton ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon TL değerinde kumaş alan ancak adresine teslim etmeyerek kumaşları çaldığı öne sürülen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 11 AU 411 çekici ve 55 BDR 07 dorse plakalı tıra Ergene’deki bir fabrikadan yüklenen ve Adapazarı’na teslim edilmesi istenen 1 milyon lira değerindeki kumaşın ortadan kaybolmasının ardından fabrika yöneticilerinin ihbarı ile harekete geçen jandarma kayıp kumaşların izini sürdü.

İkiz plakayla milyonluk soygun

Çekici ve dorse plakasının ikiz plaka olduğunu kumaşları teslim alan sürücünün fabrika yetkililerine ibraz ettiği Selçuk Yıldırım adına düzenlenmiş ehliyetin de sahte olduğunu belirleyen Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ikiz plakalı araçlar ve çalınan kumaşlar ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin peşine düştü.

İkiz plakayla milyonluk soygun

Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ve ilk olarak olayda kullanılan 11 AU 411 plakalı çekiciyi İstanbul Beylikdüzü’nde terk edilmiş olarak bulan jandarma ekipleri Eyüp ilçesinde de ikiz plakalı dorse ve çalınan kumaşların saklandığı iki ayrı depoyu tespit etti.

İkiz plakalı çekici ve dorse ile Ergene ilçesindeki fabrikadan Adapazarı’na götürülmek üzere alınan ancak yerine teslim edilmeyen kumaşlara el koyan ekipler olayla ilgili olarak da 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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