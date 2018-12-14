İkiz plakada FETÖ firarisi çıktı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nca ‘terör amaçlı ikiz plaka istihbaratı’ ile çalıntı kaydı konulan 06 AK 7... plakanın, Ankara’da bir araca takılı olduğu bilgisi alındı. İkiz plakanın takıldığı aracı takibe alan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın izine Dikmen semtinde ulaştı.
Araç polis ekiplerince durdurularak, arama yapıldı. Üzerinde kimlik çıkmayan ve çelişkili ifadeler veren sürücü gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve parmak izi incelemesi yapılan sürücünün FETÖ firarisi Mehmet Kılıç olduğu belirlendi. Kılıç’ın Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘FETÖ’ye üye olmak’ suçundan arandığı kaydedildi. Kılıç’ın, FETÖ ile bağlantısı olan elektronik işleri yapan bir şirkette yönetici olduğu iddia edildi.
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