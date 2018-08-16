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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.08.2018 - 05:58, Son Güncelleme:

İkiz hainlik! Kardeşleri F-16 pilotu yapmış

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İkiz hainlik! Kardeşleri F-16 pilotu yapmış

İhanet girişimi sırasında tutuklanan FETÖ üyesi yüzbaşının, NATO bünyesindeki Tiger filoda görevli ikiz kardeşleri de “mahrem soruşturma” kapsamında tutuklandı

FETÖ, küçük yaşta ailelerinden kopardığı 3 kardeşi yetiştirip, sınav sorularını da vererek orduya sızdırdı. İkisi ikiz olan 3 kardeş de birçok pilot adayının elendiği uçuş okulundan F-16 pilotu yapılarak mezun edildi. ByLock dahi kullanmadan kendilerini gizleyen 3 kardeşten, 15 Temmuz gecesi darbe toplantısı yaptıktan sonra 2 subayı rehin alan ağabey İbrahim Poyraz, darbe girişimi başarısız olunca tutuklandı. NATO bünyesindeki Tiger filoda görev yapan ikiz kardeşleri Yunus ve Emre Poyraz da İzmir ve Konya'daki mahrem yapı soruşturmalarında örgüt üyesi oldukları belirlenince tutuklandı.

AKTİF ROL ALDI

İhanet girişimi ardından Kasım 2016'da tutuklanan 3 kardeşten en büyüğü İbrahim Poyraz'ın (32) sınav sorularını alarak kurmay olduğu belirlendi. ByLock dahi kullanmadan kendilerini gizleyen 3 hain kardeşten yüzbaşı rütbesindeki İbrahim Poyraz'ın darbe girişiminde aktif rol aldığı, Hava Harp Akademisi'nde düzenlenen darbe toplantısına katıldığı, FETÖ üyesi olmayan 2 subayın da rehine alınması olayına karıştığı belirlendi.

İKİZ HAİNLER

İbrahim Poyraz'ın ikiz kardeşleri Yunus ve Emre Poyraz ise Balıkesir 9. Ana Jet Üssünde bulunan ve NATO bünyesindeki 192. Tiger Filo'da görev yapıyordu. Darbe girişiminden sonra da kendilerini gizleyen kardeşlerden Yunus Poyraz (29), 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına eskortluk yapması için dahi görevlendirildi. Ancak Konya'da, TSK'daki mahrem yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturmada örgüt üyesi olduğu belirlendi. Aynı filoda görev yapan F-16 pilotu Emre Poyraz ise İzmir'deki mahrem yapılanma soruşturma kapsamında gözaltına alınarak geçen nisanda tutuklandı. FETÖ üyesi olduğu belirlenen 3 pilot kardeş de ordudan ihraç edildi. (SABAH)

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