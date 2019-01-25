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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İkiz amiraller için Balyoz bitmedi: Yüzümüze bakamıyorlar

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
İkiz amiraller için Balyoz bitmedi: Yüzümüze bakamıyorlar

2010’da başlayan ‘Balyoz davası’ sürecinde Deniz Kuvvetleri’nin en parlak isimleri de kendilerini bir anda hapiste buldu. 2014’te tahliye olduklarında çoğu emekli edilmişti. Şimdi mağduriyetlerine karşı hukuk mücadelesi içindeler. Birlikte yargılanıp hapis yatan amiraller Hasan ve Hüseyin Hoşgit de “Bizi yargılayan hâkimlerin, Mehmet Baransu’nun duruşmalarına gittik, yüzümüze bakamıyorlar” diyor.

HASAN ve Hüseyin Hoşgit, 1 Ocak 1950 doğumlu. İkisinin de hayali bahriyeli olmaktı. Önce Deniz Harp Okulu’nu, sonra Harp Akademisi’ni bitirdiler. 90’lı yılların başında biri Turgut Reis gemisinde, diğeri Yavuz gemisinde komutanlık yapıyordu. Başarılı subaylardı. Hasan Hoşgit 1998’de, Hüseyin Hoşgit ise 1999’da amiralliğe terfi etti. Hasan Amiral Akdeniz Bölge Komutanı; Hüseyin Amiral de Ege Deniz Bölge Komutanı oldu.

PEŞ PEŞE SANIK OLDULAR

20 Ocak 2010’da Taraf gazetesinde çıkan haberin ardından Balyoz soruşturmaları başladığında iki kardeş amiralin yolu bu kez savcılıkta kesişti. Sonradan birçok ekleme ve çıkarmaların yapıldığı tespit edilen Balyoz belgelerinde onların da adı geçiyordu. Savcılığa çağrıldılar. İfadelerini verdiler. Suçlamaları kabul etmediler. 236 ismin yer aldığı, 968 sayfalık iddianame hazırlandığında biri 96, diğeri 97 numaralı sanık oldu. Davanın Silivri’de 16 Aralık 2010’da görülen ilk duruşmasına da birlikte gelip yan yana oturdular. Tutuksuz yargılandıkları duruşmalar boyunca hem arkadaşlarını hem de kendilerini savundular.

İkiz amiraller için Balyoz bitmedi: Yüzümüze bakamıyorlar

Biri Akdeniz diğeri Ege bölge komutanı olan amiral kardeşler, karar açıklandığında 75. ve 76. tutuklama sırasındaydı. Daha sonra aynı koğuşta kaldılar.

AYM KARARIYLA TAHLİYE

11 Şubat 2011’de tutuklama kararı çıktığında duruşma salonunda yine yan yanaydılar. Tutuklama kararının 75. sırasında Hasan Amiral, 76. sırasında ise Hüseyin Amiral vardı. Silivri’de aynı koğuşa yerleştirildiler. Tam 3.5 yıl tutuklu kaldılar. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararıyla 19 Haziran 2014’te tahliye edildiler. Açıklamalarında “Hayatın genişliğini, gökyüzünün derinliğini yeniden görmeye, kavramaya çalışıyoruz. Yeniden yargılama safhasında bize yapılan bütün haksızlık ve adaletsizlikleri ortaya koyacağız” dediler.

MÜCADELEYE DEVAM

BALYOZ kumpası ortaya çıkınca yeniden yargılama yapıldı, ‘dijital belge’ olarak sunulan verilerdeki ekleme ve çıkarmalar tespit edildi. Sonunda sanıklar beraat etti. Kimileri görevlerine geri döndü. Soruşturmaları yürüten polisler, savcılar, yargılamayı yapan hâkimler sanık oldu. Bazıları firar etti. Hasan ve Hüseyin Amiral şimdi cezaevinde geçen 3.5 yıllarının hesabını sormak için açtıkları tazminat davasıyla hukuk mücadelesi verirken, FETÖ’den yargılanan hâkim ve savcılar ile eski Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun duruşmalarını da yakından takip ediyor.

SIRTI DÖNÜK DURUYOR

Kumpasder (Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) bünyesinde mağdur askerlerin mücadele yürüttüğünü belirten Amiral Hasan Hoşgit şöyle konuşuyor: “Bizi yargılayan hâkimlerin (Ömer Diken, Ali Efendi Peksak) Yargıtay’daki duruşmalarına katıldık. Yüzümüze dahi bakamıyorlar. Bizim başımız dik. Baransu’nun da duruşmasına gittik. Sırtı dönük duruyor, geri dönüp bakamıyor. Balyoz kumpasıyla alakalı soruşturmaları takip ediyoruz. Ama bizim mağdur edilmemizle ilgili asıl davalar açılmadı, onları bekliyoruz.”

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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