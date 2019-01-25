İkiz amiraller için Balyoz bitmedi: Yüzümüze bakamıyorlar

HASAN ve Hüseyin Hoşgit, 1 Ocak 1950 doğumlu. İkisinin de hayali bahriyeli olmaktı. Önce Deniz Harp Okulu’nu, sonra Harp Akademisi’ni bitirdiler. 90’lı yılların başında biri Turgut Reis gemisinde, diğeri Yavuz gemisinde komutanlık yapıyordu. Başarılı subaylardı. Hasan Hoşgit 1998’de, Hüseyin Hoşgit ise 1999’da amiralliğe terfi etti. Hasan Amiral Akdeniz Bölge Komutanı; Hüseyin Amiral de Ege Deniz Bölge Komutanı oldu.

PEŞ PEŞE SANIK OLDULAR

20 Ocak 2010’da Taraf gazetesinde çıkan haberin ardından Balyoz soruşturmaları başladığında iki kardeş amiralin yolu bu kez savcılıkta kesişti. Sonradan birçok ekleme ve çıkarmaların yapıldığı tespit edilen Balyoz belgelerinde onların da adı geçiyordu. Savcılığa çağrıldılar. İfadelerini verdiler. Suçlamaları kabul etmediler. 236 ismin yer aldığı, 968 sayfalık iddianame hazırlandığında biri 96, diğeri 97 numaralı sanık oldu. Davanın Silivri’de 16 Aralık 2010’da görülen ilk duruşmasına da birlikte gelip yan yana oturdular. Tutuksuz yargılandıkları duruşmalar boyunca hem arkadaşlarını hem de kendilerini savundular.

Biri Akdeniz diğeri Ege bölge komutanı olan amiral kardeşler, karar açıklandığında 75. ve 76. tutuklama sırasındaydı. Daha sonra aynı koğuşta kaldılar.

AYM KARARIYLA TAHLİYE

11 Şubat 2011’de tutuklama kararı çıktığında duruşma salonunda yine yan yanaydılar. Tutuklama kararının 75. sırasında Hasan Amiral, 76. sırasında ise Hüseyin Amiral vardı. Silivri’de aynı koğuşa yerleştirildiler. Tam 3.5 yıl tutuklu kaldılar. Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararıyla 19 Haziran 2014’te tahliye edildiler. Açıklamalarında “Hayatın genişliğini, gökyüzünün derinliğini yeniden görmeye, kavramaya çalışıyoruz. Yeniden yargılama safhasında bize yapılan bütün haksızlık ve adaletsizlikleri ortaya koyacağız” dediler.

MÜCADELEYE DEVAM

BALYOZ kumpası ortaya çıkınca yeniden yargılama yapıldı, ‘dijital belge’ olarak sunulan verilerdeki ekleme ve çıkarmalar tespit edildi. Sonunda sanıklar beraat etti. Kimileri görevlerine geri döndü. Soruşturmaları yürüten polisler, savcılar, yargılamayı yapan hâkimler sanık oldu. Bazıları firar etti. Hasan ve Hüseyin Amiral şimdi cezaevinde geçen 3.5 yıllarının hesabını sormak için açtıkları tazminat davasıyla hukuk mücadelesi verirken, FETÖ’den yargılanan hâkim ve savcılar ile eski Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun duruşmalarını da yakından takip ediyor.

SIRTI DÖNÜK DURUYOR

Kumpasder (Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) bünyesinde mağdur askerlerin mücadele yürüttüğünü belirten Amiral Hasan Hoşgit şöyle konuşuyor: “Bizi yargılayan hâkimlerin (Ömer Diken, Ali Efendi Peksak) Yargıtay’daki duruşmalarına katıldık. Yüzümüze dahi bakamıyorlar. Bizim başımız dik. Baransu’nun da duruşmasına gittik. Sırtı dönük duruyor, geri dönüp bakamıyor. Balyoz kumpasıyla alakalı soruşturmaları takip ediyoruz. Ama bizim mağdur edilmemizle ilgili asıl davalar açılmadı, onları bekliyoruz.”