İkisi de lisesi ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar

Olay, öğle saatlerinde Amasra Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi B.D., yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalık alana çıktı. Öğrencinin intihar edeceğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmenleri ve okul arkadaşları da olay yerine gelerek, liseliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak B.D., herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı. Denizden çıkarılan öğrenci, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKTI

Okuldaki arkadaşları ile kavga ettiği iddia edilen K.U, bunalıma girmesi sonucu Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesindeki apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Lise öğrencisi kızı, çatıda gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Uzun süre çatı kenarında oturan kızı, balkona çıkan bina sakinleri ikna etmek istedi. Olay yerine gelen öğrencinin arkadaşları genç kızı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Sağlık ekipleri K.U.’yu ambulansla genel kontrol için Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.