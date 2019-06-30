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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.06.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

İkisi de feci şekilde can verdi! Metrelerce uçtu…

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İkisi de feci şekilde can verdi! Metrelerce uçtu…

İzmir’in Balçova ilçesinde hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda trafik ışıklarına ve MOBESE direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Üçkuyular Marina Kavşağı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı olduğu iddia edilen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 KEY 27 plakalı otomobil İzmir Çeşme Otoyolundan Balçova istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik ışıklarına daha sonra kavşakta bulunan MOBESE direğine çarparak durabildi. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Bilal Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal yola fırlayarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uğur Tekin ve Ahmet Karasakal hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsünün emniyet kemerinin arkadan taktığı, yolcu konumunda bulunan kişinin ise emniyet kemerini takmadığı tespit edildi.

İkisi de feci şekilde can verdi Metrelerce uçtu…

İkisi de feci şekilde can verdi Metrelerce uçtu…


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