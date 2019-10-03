İkinci yargı paketi yolda: İnfaza yeni sınırlar

İKİNCİ Yargı Paketi, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinin katılımıyla bir haftada iki kez toplantı konusu oldu. Ceza indirimi ve kısmi af getiren infaz düzenlemesine ilişkin bazı hükümlerin, ‘affın genişlemesi’ sonucunu doğuracağı itirazları gündeme geldi.

Toplantılarda en önemli müzakere, ‘infaz yakma’ konusunda oldu. Taslağa konulan bir madde tartışma yarattı. Mevcut sistemde, infaz düzenlemesinden yararlanarak şartlı salıverme yoluyla cezaevinden tahliye olanlar, herhangi bir suç işlemeleri durumunda, kalan cezalarıyla birlikte yeni işledikleri suçun cezasını da çekiyorlar. Yeni düzenlemede, ‘infaz yakma’ olarak adlandırılan bu uygulamada ‘esnetmeye’ gidiliyor.

Buna göre infaz düzenlenmesinden yararlananların bazı suçları işlemeleri durumunda infazları yanmayacak; böylece kalan cezalarını çekmek için yeniden cezaevine girmeyecekler. Bu kişiler, işledikleri yeni suçun cezasını iki katı yatarak kurtulacaklar. Belirlenen sınırların üzerindeki suçların işlenmesi durumunda ise infazları yanacak ve iki suçun toplamı kadar cezaevinde kalınacak. Bu düzenlemenin affın genişletilmesi anlamına geldiğini savunan bazı AK Parti milletvekillerinin itiraz ettiği biliniyor.

ESKİ CEZAYI GEÇMEYECEK

Parti kurmayları, düzenleme hakkında, “Mevcut sistemde, şartlı salıverme koşullarından yararlanarak kalan altı yılı dışarda geçiren biri, bir suç işler ve diyelimki bir aylık ceza alırsa, infazı yanar ve altı yıl artı bir ay hapis yatar. Bu düzenlemeye göre ise işlediği ikinci suçun cezası önceki şartlı salıverme koşullarını etkilemeyecek. Yani kalan altı yılı yatmayacak. Ancak ikinci suçtan aldığı cezayı iki kat olarak çekecek. Yani bir aylık ceza almışsa, bunu hapiste iki ay olarak geçirecek” bilgisi verdi.

AK Parti kurmayları, bir ay sonra TBMM’nin gündemine gelmesi planlanan bu düzenlemeyle ilgili bir dizi toplantı daha yapacaklarını belirttiler. Kurmaylar, düzenlemenin ‘terör, uyuşturucu, kadına şiddet, cinsel suçlar ve organize suçları’ kapsamaması ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘eşitlik’ ilkesine aykırı bularak düzenlemeyi genişletmemesi için çalıştıklarını dile getirdiler.

MHP’NİN ÖNERİSİ VE ALAATTİN ÇAKICI

AK Parti kurmayları, MHP’nin önerilerini, taslağa monte etme güçlüğü de yaşıyor. MHP’nin “Başta terör olmak üzere bazı suçlar hariç, kalan tüm cezalarda 5’er yıl indirime gidilsin” önerisi değerlendiriliyor. Toplantıda, yapılan düzenlemelerin suç örgütü yöneticisi Alaattin Çakıcı’nın serbest kalması sonucunu doğurup doğurmayacağının da sorulduğu öğrenildi. Bürokratların, Çakıcı’nın çok sayıda suç dosyası olduğu için serbest kalmayacağı bilgisini verdiği belirtiliyor. Ancak ceza indirimi yapılması durumunda, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte olmasa bile sonraki aşamada Çakıcı’nın tahliye olacağını iddia edenler de bulunuyor.