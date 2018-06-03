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    İkinci turda demokrasi ittifakı

    ANKARA
    03.06.2018 - 20:24 | Son Güncelleme:

    HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 24 Haziran’daki Cumhubaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağına inandığını ifade ederek, “İkinci turda en geniş demokrasi ittifakını sağlayacağız ve halkımızın önüne güçlü bir alternatifle çıkacağız. Bu ittifak, Millet İttifakı’nı aşan bir genişlikte olacaktır” dedi.

    Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Demirtaş şunları kaydetti: “16 Nisan referandumunu, bizi içeri atarak komployla ve hileyle kazandılar. Şimdi, 24 Haziran’da da kazanabilmek amacıyla beni içeride tutuyorlar. Bunun için Anayasa Mahkemesi dahil bütün mahkemelere baskı uyguluyorlar. Dosyalarıma bakan bazı hâkimler, gördükleri baskılar nedeniyle istifa, hatta intihar noktasına geldiler. Her şeye rağmen birçok onurlu ve cesur hâkimin olduğunu da biliyorum. Bu zulüm düzeni 24 Haziran’da sona erecek. AKP’nin seçimi kaybedeceği netleşti. Herkes yeni bir yönetime, demokratik bir geleceğe hazır olsun. HDP barajı aşarsa Türkiye nefes alır.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Selahattin Demirtaş , gündem
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